لليوم الثالث.. هبوط أسعار النفط الأربعاء 15 ديسمبر

هبطت أسعار النفط الأربعاء 15 ديسمبر ليوم ثالث بفعل مؤشرات على أن نمو المعروض سيفوق الطلب العام المقبل ومع قول منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد تكون أقل فاعلية في مواجهة السلالة أوميكرون.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن أدلة أولية تشير إلى أن اللقاحات قد تكون أقل فاعلية في الحماية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي ينطوي على خطر تكرار الإصابة به أكثر من السلالات الأخرى.

ومن جهتها قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 مع ظهور أوميكرون سيضعف الطلب على النفط في وقت من المنتظر أن يزيد فيه الإنتاج، خاصة في الولايات المتحدة، بما يشير إلى أن المعروض سيتجاوز الطلب حتى نهاية العام المقبل على أقل تقدير.

وعلى النقيض من ذلك، رفعت منظمة أوبك يوم الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 1.1% إلى 72.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما فقدت 69 سنتا أمس الثلاثاء.

ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي أحسن حظا، إذ انخفضت هي الأخرى 88 سنتا، بما يعادل 1.2%، إلى 69.85 دولار للبرميل، وكانت قد انخفضت 56 سنتا في الجلسة السابقة.