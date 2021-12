رغم الحطام.. رجل يعزف البيانو على ركام منزله الذي دمره الإعصار

عندما خرج الأميركي جوردان بايز من قبو منزله بولاية كنتاكي، والذي اختبأ به مع عائلته تفادياً للإعصار المدمّر الذي ضرب عدة مناطق بالبلاد، وجد المنزل مدمراً بشكل صادم، لكنه لاحظ أن البيانو الخاص به لم يتضرر، ليجلس أمامه ويعزف مقطوعته المفضلة وسط الحطام.



ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية مقطع فيديو يُظهر بايز في أثناء عزفه مقطوعة «There's Something About That Name» على البيانو، فيما تظهر بجواره الأضرار البالغة التي وقعت بالمنزل ودمرت محتوياته.



وقال بايز إنه كان يبحث عن الطمأنينة عندما قام بهذا التصرف.



وأوضح قائلاً: «أؤمن بأنه حتى في الأوقات الصعبة، يمكن العثور على السلام. العزف على البيانو يهدّئ روعي ويعطيني شعوراً بالطمأنينة والأمان».



ولقي ما لا يقل عن 74 شخصاً حتفهم في ولاية كنتاكي بسبب الأعاصير التي اجتاحت 6 ولايات.





وقال حاكم كنتاكي، آندي بشير، إنه يتوقع أن يرتفع عدد القتلى لأن 109 ما زالوا في عداد المفقودين.



وتسببت هذه الأعاصير في انقطاع الكهرباء عن 28 ألف منزل ومنشأة تجارية.



وتشير تقديرات بشير إلى أن الأعاصير دمرت ألف منزل.





وهناك على الأقل ستة أطفال بين القتلى الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أشهر و86 عاماً.



بالإضافة إلى ذلك، لقى شخصان حتفهما بسبب الأعاصير في ولاية آركنسو، وتم الإبلاغ عن مقتل أربعة في ولاية تنيسي واثنين في ولاية ميزوري.