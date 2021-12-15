الناقد الرياضي طلحة أحمد يعلن عن كتابه الجديد «كرة القدم والسياسة»

أعلن الناقد والمحلل الرياضي طلحة أحمد مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب بكتابٍ جديد بعنوان "كرة القدم والسياسة.. حكايات وأسرار وأزمات".

وأكد طلحة أحمد في تصريحاته صحفية أن الكتاب يؤرخ لكرة القدم من منظور مختلف بعيدًا عن الرياضة وهو المنظور السياسي والدبلوماسي، وكيف أن كرة القدم استطاعت أن تجمع بين مختلف بلدان العالم رغم وجود أزمات بين دول وبعضها في الجانب السياسي إلا أنهم أجبروا على تحية بعضهم البعض داخل المستطيل الأخضر.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الأندية والمنتخبات المصرية لهم جزء مهم في كتابه وخاصة المباريات التي خاضوها أمام الفرق والمنتخبات الإثيوبية بكل روح رياضية رغم أزمة المياه، بل ويتواجد على أرض مصر أكثر من محترف أثيوبي يلعبون في الدوري المصري وهو ما يؤكد أن الرياضة تجمع ما قد تفرقه السياسة.

ويشمل الكتاب أيضا وفقًا ل طلحة أحمد جزءًا عن الخلافات والصراعات الأوروبية إبان الحرب العالمية الثانية، حيث استطاعت كرة القدم أن تعيد دمج الشعوب ليتجاوزوا الخلافات التي أزهقت أرواح قرابة الثمانين مليون إنسانًا خلال بضعة سنوات، كما مثلت الكرة في تلك الحقبة رسالة الشعب الألماني الغير سياسية لإعادة الإنخراط في أوروبا بعد إنتهاء مرحلة ألمانيا النازية.

وشدد الناقد الرياضي البارز على أن كتابه سيشمل على العديد من الحكايات التي ربطت بين السياسة وكرة القدم مشيرًا إلى أن الكتاب يعد هو الأول من نوعه الذي يربط بين الرياضة والسياسة والتاريخ، متمنيًا أن ينال الكتاب إعجاب الشعب المصري في معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم.