أحمد دياب: لا نملك حق تخفيف عقوبة شيكابالا لهذا السبب

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن حادثة الفوضى في مراسم تسليم درع الدوري في الموسم الماضي قائلا: "أنا مفهمتش سر تواجد الجماهير في أماكن غير المخصصة بها، وهذه المشاهد غير لائقة لسمعة الكرة المصرية".



وأضاف دياب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "ليس لي دخل بأزمة عقوبة شيكابالا، يتوجب علينا كرابطة تنفيذ القرارات الانضباطية من الموسم الماضي ولا نملك حق مناقشتها أو تعديلها".



وتابع رئيس رابطة الأندية المحترفة: "مركز التسوية خطوة من خطوات التحكيم في الرياضة المصرية ولابد من موافقة أطراف القضية على اللجوء إليه، وحال اصدار قرارات من لجنة المسابقات بالرابطة يجوز للجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تخفيفها ونلتزم بهذه القرارات".



وواصل: "تلقينا العديد من الشكاوى بخصوص التحكيم من أندية الدوري، وتحدثنا مع عصام عبد الفتاح في هذا الشأن".



وختم: "تلقينا طلبات من دورى الدرجة الثانية والثالثة للانضمام للرابطة، لكن هناك مخطط لانشاء روابط لهذه الدرجات وقد يكون هناك تنسيق بين روابط الدوري بدرجاته الثلاثة".