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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا بمركز المنارة.. اليوم

تامر حسنى
تامر حسنى

يستعد النجم تامر حسنى لإحياء حفل ضخم بمركز المنارة اليوم الخميس 16دسيمبر، يأتى الحفل بمناسبة مرو 50سنة على إنشاء الأكاديمية البحرية ويشارك فى الحفل فريق وسط البلد.

ويقدم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير "خليك فولاذى .

ويأتى حفل تامر حسني بمركز المنارة بعد سلسلة من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها آخرها فى  الرياض ودبى الأردن والذى شهد حضورًا جماهريًا كبيرًا، والذي قدم بها عروض استعراضية على مسرح الحفل ، كما قام بالعزف المنفرد على الجيتار.

وأحيا الفنان تامر حسنى، مساء الأحد، حفلًا غنائيًا في جامعة مصر بحضور الآلاف من الطلاب، حيث قدم تقنية «الهولوجرام» العالمية لأول مرة على مسرح بمساحة 70 مترًا.

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أحدث أعمال تامر حسني

يذكر أن أحدث أعمال الفنان تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وطرح النجم تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، من كلماته وألحانه، وتوزيع علي فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وطرح الفنان تامر حسني أغنية جديدة تحمل اسم "قد التحدي" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ونشرت صفحة إحدى الجمعيات الخاصة الفيديو وكتبت عليه: "ذوو الاحتياجات الخاصة هم أبطال التحدي الحقيقيين، وعشان كده هندعم كل ذوي الهمم في تحقيق أحلامهم من خلال مبادرة يوم التحدي".

 

مواقف تامر حسني الإنسانية

يذكر أن المطرب تامر حسني  قام مؤخرا بتحقيق أمنية  فتاة تدعى "ندى"، والتي تعانى من ورم سرطانى في يدها، بتحقيق حلمها برؤيته وسماع صوته، وعندما تواصلت أسرة "ندى" وبعض المقربين، مع النجم تامر حسنى، فاتفق معهم على اصطحابها للأستوديو الخاص به، وبمجرد رؤيته انتابتها حالة من السعادة وشاركها في غناء أغنية "مبطلناش إحساس".

وكان الفنان تامر حسني قد حقق نجاحا كبيرا  بعد إحيائه حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيري غير مسبوق، حيث أقيم الحفل تحت شعار "كامل العدد".

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