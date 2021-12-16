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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة قطر والجزائر ليست الأولى.. أزمة امتداد الوقت الإضافي مستمرة فى الملاعب العربية والأوروبية

مباراة الجزائر وقطر
مباراة الجزائر وقطر

شهدت مباراة الجزائر وقطر ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم التي أقيمت أمس  الأربعاء، إضافة الحكم البولندي لـ19 دقيقة كوقت بدل ضائع عن الوقت الأصلي من عمر اللقاء.

 

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، تقدمت الجزائر عن طريق جمال الدين بنلعمري بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ59.


وعندما مضت الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء، أعطى الحكم 9 دقائق كوقت بدل ضائع، استطاع المنتخب القطري في الدقيقة 90+7 تسجيل هدف التعادل برأسية متقنة من محمد مونتاري.

 

وفي الدقيقة الـ15 من الوقت بدل الضائع عندما كانت الجماهير تنتظر إعلان الحكم نهاية المباراة بالتعادل 1-1 واللجوء لشوطين إضافيين، تعرض الجزائري ياسين براهيمي للعرقلة داخل منطقة جزاء قطر ليحتسب الحكم ركلة جزاء فشل يوسف بلايلي في ترجمتها إلى هدف مباشرة، ولكنه تابعها في الشباك بعد أن ارتدت من حارس قطر في الدقيقة الـ17 من الوقت بدل الضائع محرزا هدف التقدم لبلاده.

 

وفي الدقيقة الـ19 من الوقت بدل الضائع أعلن الحكم نهاية المباراة "الماراثونية" بفوز المنتخب الجزائري 2-1 وتأهله إلى المباراة النهاية لكأس العرب وسط فرحة عارمة من أنصاره وحسرة كبيرة من قبل الجماهير القطرية.

 

مباراة قطر والجزائر ليست الأولى التى يتم خلالها امتداد الوقت بدل الضائع بهذا الشكل فلقد سبقتها مباراتين إحداها عربية والأخرى أوروبية.

 

وجرت مباراة في غزة عام 2019 بين فريقي شباب خان يونس واتحاد خان يونس شهدت إعلان الحكم 42 دقيقة وقت بدل ضائع بسبب مشاكل الإضاءة.

 

وعلى المستوى الأوروبي، كان هناك 28 دقيقة وقت بدل ضائع وفي كأس الرابطة الإنجليزية بين بورتون وبورنموث لنفس السبب.
 

الجزائر وقطر الجزائر وقطر كأس العرب محمد مونتاري يوسف بلايلي

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