"ذا روك" يحتفل بعيد ميلاد ابنته علي طريقته... شاهد

نشر النجم العالمي دوين جونسون، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

واحتفل جونسون الشهير ب “روك” بعيد ميلاد ابنته، حيث قامت طفلته بالرسم علي وجهه، مما نال إعجاب متابعيه.

وأعلن نجم هوليود، دواين جونسون، مؤخرا، عن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال أراد الشعب الأمريكي ذلك.

وقال نجم المصارعة الامريكية "ذا روك"، في تصريحات نقلتها صحيفة " يو إس ايه توداي": "سأفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الناس".

وكان ذا روك تحدث عن الأمر من قبل، وتحديدا عام 2017، عندما صرح بأن ترشحه للرئاسة الأمريكية أمر محتمل.

وفي عام 2018، أخبر فانيتي فير أنه فكر في الدخول بسباق الانتخابات في عام 2020 لكنه قرر عدم القيام بذلك.