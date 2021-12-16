مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار المنصورة - طنطا

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار “المنصورة- طنطا” اليوم الخميس وذلك بعدما صدمه القطار خلال عبوره بشكل خاطئ بمحطة قطار طلخا في الدقهلية.



كان مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا بورود بلاغ من شرطة تأمين محطة قطار طلخا بمصرع أحد الأشخاص بعدما دهسه القطار خط(المنصورة- طنطا).



وأنتقل ضباط وحدة مباحث طلخا وسيارة الإسعاف الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع مرسي إبراهيم مرسي المرساوي، 46عاما من قرية منشية الامراء التابعة لمركز المحلة الكبري في الغربية.



وأكد عدد من شهود الواقعة أن المتوفي كان يسير على القضبان دون السير بالمنطقة المخصصة للعبور وتصادف مرور القطار مما أدي الى الاصطدام به ومصرعه فى الحال.



حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، ونقل جثمان المتوفي الى ثلاجة مستشفي الطوارئ الجامعي، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات مع استئناف حركة سير القطارات دون تأثر.