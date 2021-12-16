استشاري طب نفسي: خطأ كارثي في تربية النشء يخلق شخصية اتكالية

كشف محمد حمودة، استشاري الطب النفسي، عن سبب خلق الشخصية الاعتمادية، قائلا "صفات الشخص الاعتمادي واضحة وظاهرة، ولكن البعض منا يتغافل عنها"، موضحا "بيبان أن الزوج هيكون اعتمادي خلال فترة التعارف".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، الأهل من أهم أسباب خلق الرجل الاعتمادي، وخاصة في المناطق الشعبية والأرياف، متابعا: الزوجة أيضا يمكن أن تكون سبب من أسباب خلق زوج اعتمادي.



وأشار إلى أن الأم والأسرة من أهم العوامل المتسببة في تكوين الشخص الاتكالي والاعتمادي، موضحا "الأم أحيانا بتحب تدلع الابن ولكنها تتسب في جعله اعتماديا دون حساب".

