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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي الرياض.. النصر يثأر من الهلال ويهزمه بثنائية في الدوري السعودي

مباراة النصر والهلال
مباراة النصر والهلال

فاز فريق النصر على مضيفه الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الملك فهد الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

 

جاء هدف النصر الأول عن طريق فينسيت أبو بكر في الدقيقة 39، من عمر المباراة.

 

وسجل أندرسون تاليسكا الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 90، ليقتنص النصر ثلاث نقاط غالية من الزعيم.

 

بتلك النتيجة يثأر النصر من الهلال، حيث ودع العالمي دوري أبطال آسيا في شهر أكتوبر الماضي على يد الزعيم، من الدور نصف النهائي، بالهزيمة أمامه بهدفين مقابل هدف.

 

وبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:
 

وليد عبد الله - سلطان الغنام - عبد الإلع العمري - علي لاجامي - منصور الشمري - عبد الله الخيبري - علي الحسن - أيمن يحيى - خالد الغنام - فنسنت أبو بكر - تاليسكا.

 

بينما جاء تشكيل الهلال كالآتي:
 

عبد الله المعيوف - عبد الله آل بليهي - هيون سو - متعب المفرج - ياسر الشهراني - جوستافو كوريلا - سلمان الفرج - سالم الدوسري - موسى ماريجا - ماثيوس بيريرا - جوميز.

 

ترتيب الهلال والنصر:

 

تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رفع النصر رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس.

 

النصر الهلال السعودى فينسيت أبو بكر تاليسكا

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