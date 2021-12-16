"إعلانات هواوي" تشكل قاعدة انطلاق لعالم خالٍ من "الكوكيز" في عام 2022

أفادت التقديرات بأن حجم الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية، بلغ 378 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ويتوقع أن يكتسب مزيداً من الزخم ليصل إلى مبلغ إجمالي قدره 646 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.

في السابق، كان المعلنون يعتمدون بشكل تقليدي، على الخيارات التي يتخذها المستهلكون، من أجل وضع وتطوير طرق فريدة لترويج وتسويق العلامات التجارية. إن الحاجة إلى مواكبة التغيرات المتسارعة والبقاء في الطليعة قد أصبحت اليوم مطلباً أساسياً وضرورياً أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للمعلنين، مع الأخذ في الحسبان ديناميكيات الإعلان المتغيرة التي تشهد تحولاً نحو استخدام بيانات الطرف الأول.

واليوم، بإمكان المعلنين جمع وتنظيم المعلومات بكفاءة عالية وتعزيز فعالية حملاتهم التسويقية من خلال استهلاك بيانات الطرف الأول.

أهمية الاعتماد على بيانات الطرف الأول

ووفقاً لتقرير مشاركة المستهلك، الصادر حديثاً، يعتقد 88% من مختصي التسويق بأن الحصول على بيانات الطرف الأول يشكّل أولوية قصوى في العام 2021.

ولغرض تزويد العملاء بتجربة جذابة من خلال جمع بيانات الطرف الأول، يجب على الشركات البحث في الطرق الأمثل لجمع وتصنيف وتفعيل البيانات من خلال خلق قيمة مقترحة جذابة ومحفّزة.

التسويق الرقمي ونقاط القوة الكامنة فيه

تتمثّل السمة الرئيسية للتسويق الرقمي في قدرته على الوصول إلى الجمهور المحدد بطريقة فعالة من حيث التكلفة وقابلة للقياس. ومن أحد أفضل الخيارات المتاحة للإعلان داخل التطبيق، القدرة على طرح العطاءات في الوقت الفعلي والتحليل الفوري للسوق.

وبدورها، توفّر "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads للمطورين إمكانية دمج الإعلانات عالية الجودة وعرضها على شريحة أوسع من الجمهور المستهدف.

ومن خلال منصة جانب الطلب ذاتية الخدمة، يتمكّن الشركاء ووكالات الإعلان من إطلاق حملاتهم التسويقية باستخدام أدوات حصرية مبتكرة مطورة من قبل هواوي. كما تشتمل منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads على عنصر رئيسي، وهو معرّف الإعلان المفتوح (OAID). ويقوم معرّف الإعلان المفتوح (OAID) بعرض الإعلانات المخصصة للمستخدم مع مراعاة الالتزام بتفضيلات الخصوصية التي يحددها.

تأثير الإعلانات المبرمجة

تتمثل الميّزة الأهم للإعلانات المبرمجة في سهولة تبسيط عملية شراء الوسائط الإعلامية بأكملها. بمعنى أن كافة المفاوضات البشرية وأوامر الإدخال اليدوية تكون مؤتمتة كلياً، مما يلغي الحاجة إلى عملية "الأخذ والرد" التي عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً. وتشهد الإعلانات المبرمجة رواجاً متزايداً نظراً لقدرتها على تحديد النطاق الأنسب لجذب وتفعيل مشاركة المستهلك. واليوم، أصبح بإمكان المعلنين الوصول إلى جمهورهم المستهدف بنجاح، وتكوين تصورات وافية وفورية حول كيفية تفاعل الجمهور مع الإعلان.

في هواوي، تتمثّل الركائز الأربع الأساسية للمعلنين في ما يلي:

الاستهداف التفصيلي - مساعدة المعلنين من خلال إنشاء شخصيات ذات مغزى من مصادر بيانات متعددة.

وضع نماذج الجمهور المتماثل - استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاستهداف الجمهور المتماثل بشكل فوري وبطريقة شفافة مع الحفاظ على الجودة.

الجمهور الخاص - التركيز على قائمة مستخدمي بيانات الطرف الأول للمعلنين وإعادة استهداف المستخدمين النشطين استناداً إلى بيانات التطبيق والأنشطة التي تتم داخل التطبيق لتحقيق أداء أفضل.

التحليل الدقيق – تقديم رؤى وتصورات مهمة حول بيانات الحملة الترويجية بدءاً من نقاط الاتصال المتعددة بهدف تحسين عملية الاستهداف والعائد على الاستثمار.

وفي حين أن قاعدة المستهلكين الهائلة التي تبلغ أكثر من 700 مليون مستخدم شهري نشط تشكّل بالفعل سمة تنافسية جذابة وفريدة تحتسب لشركة هواوي، فإنها ستشهد أيضاً مزيداً من النمو مع مرور الزمن. وستتم إضافة عروض ومزايا "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads إلى محفظة هواوي التي تننوع ما بين أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة إنترنت الأشياء، وذلك في إطار بلورة استراتيجية هواوي "N+8+1".