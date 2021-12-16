عاجل
بعد حريق هائل بمطعم شهير | خدمات مرورية لتسيير حركة السيارات في شارع البطل .. صور دار الشروق:لا صحة لما يشاع من صدور طبعات خاصة بأعمال"محفوظ" تلبية لمتطلبات أي بلد نوبل مهدت الطريق للصراع.. تقرير يكشف تخطيط رئيس وزراء إثيوبيا للحرب ضد تيجراي قبل فوزه بالجائزة.. لقاءات سرية مع أشهر ديكتاتور للنيل من الجبهة الشعبية.. ومغامرة محكمة قادت البلاد إلى ساحة قتال الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار بعد تصريحات الفدرالي الأمريكي سكان ميدان الحلمية بالزيتون يستغيثون من فوضى انتشار التكاتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

"إعلانات هواوي" تشكل قاعدة انطلاق لعالم خالٍ من "الكوكيز" في عام 2022

صدى البلد

أفادت التقديرات بأن حجم الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية، بلغ 378 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ويتوقع أن يكتسب مزيداً من الزخم ليصل إلى مبلغ إجمالي قدره 646 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024. 

في السابق، كان المعلنون يعتمدون بشكل تقليدي، على الخيارات التي يتخذها المستهلكون، من أجل وضع وتطوير طرق فريدة لترويج وتسويق العلامات التجارية. إن الحاجة إلى مواكبة التغيرات المتسارعة والبقاء في الطليعة قد أصبحت اليوم مطلباً أساسياً وضرورياً أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للمعلنين، مع الأخذ في الحسبان ديناميكيات الإعلان المتغيرة التي تشهد تحولاً نحو استخدام بيانات الطرف الأول. 

واليوم، بإمكان المعلنين جمع وتنظيم المعلومات بكفاءة عالية وتعزيز فعالية حملاتهم التسويقية من خلال استهلاك بيانات الطرف الأول.

أهمية الاعتماد على بيانات الطرف الأول 

ووفقاً لتقرير مشاركة المستهلك، الصادر حديثاً، يعتقد 88% من مختصي التسويق بأن الحصول على بيانات الطرف الأول يشكّل أولوية قصوى في العام 2021. 

ولغرض تزويد العملاء بتجربة جذابة من خلال جمع بيانات الطرف الأول، يجب على الشركات البحث في الطرق الأمثل لجمع وتصنيف وتفعيل البيانات من خلال خلق قيمة مقترحة جذابة ومحفّزة. 

التسويق الرقمي ونقاط القوة الكامنة فيه

تتمثّل السمة الرئيسية للتسويق الرقمي في قدرته على الوصول إلى الجمهور المحدد بطريقة فعالة من حيث التكلفة وقابلة للقياس. ومن أحد أفضل الخيارات المتاحة للإعلان داخل التطبيق، القدرة على طرح العطاءات في الوقت الفعلي والتحليل الفوري للسوق. 

وبدورها، توفّر "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads للمطورين إمكانية دمج الإعلانات عالية الجودة وعرضها على شريحة أوسع من الجمهور المستهدف. 

ومن خلال منصة جانب الطلب ذاتية الخدمة، يتمكّن الشركاء ووكالات الإعلان من إطلاق حملاتهم التسويقية باستخدام أدوات حصرية مبتكرة مطورة من قبل هواوي. كما تشتمل منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads على عنصر رئيسي، وهو معرّف الإعلان المفتوح (OAID). ويقوم معرّف الإعلان المفتوح (OAID) بعرض الإعلانات المخصصة للمستخدم مع مراعاة الالتزام بتفضيلات الخصوصية التي يحددها.

تأثير الإعلانات المبرمجة

تتمثل الميّزة الأهم للإعلانات المبرمجة في سهولة تبسيط عملية شراء الوسائط الإعلامية بأكملها. بمعنى أن كافة المفاوضات البشرية وأوامر الإدخال اليدوية تكون مؤتمتة كلياً، مما يلغي الحاجة إلى عملية "الأخذ والرد" التي عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً. وتشهد الإعلانات المبرمجة رواجاً متزايداً نظراً لقدرتها على تحديد النطاق الأنسب لجذب وتفعيل مشاركة المستهلك. واليوم، أصبح بإمكان المعلنين الوصول إلى جمهورهم المستهدف بنجاح، وتكوين تصورات وافية وفورية حول كيفية تفاعل الجمهور مع الإعلان.

في هواوي، تتمثّل الركائز الأربع الأساسية للمعلنين في ما يلي:

  • الاستهداف التفصيلي - مساعدة المعلنين من خلال إنشاء شخصيات ذات مغزى من مصادر بيانات متعددة.
  • وضع نماذج الجمهور المتماثل - استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاستهداف الجمهور المتماثل بشكل فوري وبطريقة شفافة مع الحفاظ على الجودة.
  • الجمهور الخاص - التركيز على قائمة مستخدمي بيانات الطرف الأول للمعلنين وإعادة استهداف المستخدمين النشطين استناداً إلى بيانات التطبيق والأنشطة التي تتم داخل التطبيق لتحقيق أداء أفضل.
  • التحليل الدقيق – تقديم رؤى وتصورات مهمة حول بيانات الحملة الترويجية بدءاً من نقاط الاتصال المتعددة بهدف تحسين عملية الاستهداف والعائد على الاستثمار.

وفي حين أن قاعدة المستهلكين الهائلة التي تبلغ أكثر من 700 مليون مستخدم شهري نشط تشكّل بالفعل سمة تنافسية جذابة وفريدة تحتسب لشركة هواوي، فإنها ستشهد أيضاً مزيداً من النمو مع مرور الزمن. وستتم إضافة عروض ومزايا "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads إلى محفظة هواوي التي تننوع ما بين أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة إنترنت الأشياء، وذلك في إطار بلورة استراتيجية هواوي "N+8+1". 

لمعرفة المزيد حول "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads، يرجى زيارة الرابط التالي: https://ads.huawei.com/usermgtportal/home/index.html#/

ترشيحاتنا

شركة لمنتجات الألبان تصور النساء على انهن أبقار.. فيديو

آبل تتيح تحديد من يمكنه الوصول إلى أسرار آيفون بعد «وفاتك».. اعرف ازاي

نيسان تحتفل بعيد ميلاد مصنع ساندرلاند الـ 35 بإصدار كهربائي حصري من Blue Bird

رحيل كارلوس كيروش.. المطلب موجود والموقف يحكُم

السعودية : أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من أمن العرب

مصر تعلن تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

جثة عجوز بـ ملابس داخلية حريمي.. عاطل مزقه بسبب علاقة شاذة في الجيزة

إزالة "سنتر عبده" أشهر عقار فى شبرا الخيمة لـ توسعة الطريق

خناقة حريمي.. 3 أشقاء يمزقون سيدة وسط الشارع في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سجون النساء .. تفاصيل مسلسل عنبر 6 قبل انطلاق عرضه اليوم

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

فيديو

بلاش تجبر إبنك علي الحفظ.. ماذا قال مبروك عطية عن تحفيظ القرآن؟

موجات جفاف وأعاصير .. خسائر الكوارث الطبيعية في 2021

شتاء 2022 الأكثر برودة .... تحذيرات شديدة من حالة الطقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. كتر خير الأهلي.. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ