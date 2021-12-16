تواصل فعاليات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد..فيديو

في شرم الشيخ..

أفادت قناة "اكسترا نيوز " في خبر عاجل، تواصل فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

وافتتح الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لـ مكافحة الفساد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يؤكد دعم القيادة السياسية في مصر لإجراءات وسياسات منع ومكافحة الفساد.

وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدورته التاسعة، تم انتخاب أعضاء هيئة مكتب المؤتمر.

وشرفت مصر بانتخابها رئيسا للمؤتمر في شخص رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ثلاثة نواب من دول باكستان وبولندا وهندوراس، ومقرر من دولة بلجيكا لمدة سنتين وحتى 2023.

وتتضمن الفعاليات قيام ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية الإدلاء ببياناتهم، وتتضمن أبرز الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد، ومناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الوقاية من الفساد، وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والتعاون الدولي بين الدول واسترداد الموجودات، وأخيرا أوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف.