بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وليبيا في المجال الثقافي|تفاصيل

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السيدة مبروكة توغي عثمان، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، حيث بحثا مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وليبيا في المجال الثقافي، وسبل تطويرها في ظل الاحتفاء ببنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

وخلال اللقاء، الذي عقد أمس الأربعاء بالعاصمة الليبية طرابلس، على هامش الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الدولي في ترجمة معاني القرآن الكريم، أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على إنجاح برنامج الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة بالتعاون مع جميع الجهات الليبية المختصة، مبرزا أن برنامج المنظمة لعواصم الثقافة يهدف إبراز التراث العريق ورأس المال الثقافي للمدن، وجعلها وجهة سياحية.

وثمن المدير العام للإيسيسكو ما شهدته العلاقات بين المنظمة وليبيا من تطور كبير خلال الفترة الماضية، وما لمسه من حرص أعلى المستويات في الدولة الليبية على تعزيز التعاون مع الإيسيسكو بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

عاصمة الثقافة

من جانبها أكدت وزيرة الثقافة الليبية تعاون جميع الجهات في الدولة لإنجاح تظاهرة الاحتفاء ببنغازي عاصمة للثقافة، مشيرة إلى أنه تم إعداد برنامج متنوع من جانب اللجنة العليا للاحتفالية، بالتنسيق مع الإيسيسكو، يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تبرز التاريخ الثقافي والحضاري للمدينة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات برامج وأنشطة التعاون القائمة بين الجانبين، والمشاريع المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق بين الإيسيسكو والوزارة لإخراج احتفالية بنغازي بالشكل الذي يليق بها.