لصاحب الكارت.. طريقة الاستعلام عن إيقاف بطاقة التموين

يسعى الكثير من المواطنين للاستفسار حول إمكانية صرف الخبز والسلع علي بطاقة التموين من أي محافظة وعدم اقتصارها علي محل إقامة صاحب البطاقة ولكن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أوضحت أنه تم اقتصار صرف الخبز والسلع على محل إقامة صاحب البطاقة.

صرف الخبز ببطاقة التموين علي محل الإقامة



ويقتصر صرف الخبز ببطاقة التموين من المحافظة الصادر منها البطاقة أو التى يوجد فيها محل إقامة صاحبها من خلال الرقم القومىِ منذ أكتوبر 2021 وذلك وفق وزارة التموين .

الاستعلام عن إيقاف بطاقة التموين



قد يتعرض المواطن إلي إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به وذلك دون معرفة السبب وراء ذلك وعليه يمكن من بوابة مصر الرقمية إمكانية الاستعلام عن أسباب إيقاف بطاقة التموين بكل سهولة ويسر عبر الانترنت.

خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين



وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وذلك من خلال الدخول إلي بوابة مصر الرقمية بكل سهول ويسر حيث أن الحصول على الخدمة يتطلب منك وجود موبيل وانترنت.

- تبدأ أولي خطوات الاستعلام عن سبب ايقاف بطاقة التموين الدخول عبر بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمة التموين

- ثم يتم بعدها الضغط على استعلام عن صرف البطاقة، الذي يوضح أخر عملية تموينية صرفت للبطاقة، وأخر عملية خبز أيضا مع تحديد مدى إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.

خطوات إيقاف البطاقة التموينية

ولكن هناك بعض المواطنين الراغبين فى إيقاف بطاقة التموين حيث يجد نفسه أنه غير مستحق للدعم وعليه توفر الدولة للمواطنين عبر الانترنت إمكانية إيقاف البطاقة التموينية.

ويمكن للمواطن الراغب في حذف نفسه من بطاقة التموين الدخول بكل سهولة إلي بوابة مصر الرقمية والقيام بتلك الخطوات:-

- يقوم المواطن الراغب فى حذف نفسه من بطاقة التموين بالدخول للحساب الشخصي على بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار أيقونة الخدمات التموينية

- كما تشمل تلك الخطوة اختيار أيقونة خدمة إيقاف بطاقة التموين، وذلك من بين الاختيارات الثلاث التي تتضمن «إيقاف نفسي من بطاقة التموين» خدمة إيقاف أحد أفراد الأسرة من بطاقة التموين .

- ثم يقوم المواطن الراغب فى إيقاف البطاقة التموينية باستكمال تدوين البيانات المطلوبة منه