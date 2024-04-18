عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مش محتاج تروح لمدام عفاف.. اعرف أسهل طريقة لتسجيل المواليد على بطاقة التموين| تفاصيل

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يبحث المواطنون عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين، خاصة بعدما أعلنت وزارة التموين في وقت سابق أنه لم يتم فتح إضافة المواليد إلا لعدد من الفئات المستحقة.

البطاقات التموينية 

خطوات إضافة المواليد

وقامت وزارة التموين بإطلاق مواقع إلكترونية لإضافة المواليد، وهي منصة مصر الرقمية وموقع دعم مصر التمويني، اللذان يستطيع الكثير من المواطنين من خلالهما إضافة الأبناء غير المقيدين تموينياً بطريقة سهلة. 

وتوجد خطوات لإضافة المواليد على بطاقة التموين عن طريق موقع "دعم مصر التمويني"، وهي كالآتي:

  •  الدخول على موقع دعم مصر التمويني من خلال هذا الرابط.
  •  اضغط على أيقونة “سجل حساب جديد”.
  • كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية.
  • كتابة الاسم الأول للأم "الوالدة".
  • ضغط على "خدمات التموين".
  • اضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين.
  • اضغط على خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.
  • اكتب اسم الابن أو الابنة الذي ترغب في إضافته، ويكون الاسم رباعيا.
  •  إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى تتم إضافة المواليد الجدد.
  • كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة، واختيار الصفة ضم الأبناء.
  • اضغط على أيقونة "إضافة".
البطاقات التموينية 

شروط إضافة المواليد

ويتمكن المواطنون من إضافة المواليد على بطاقة التموين "منصة مصر الرقمية"، من خلال الخطوات الآتية:

  •  الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط.
  •  كتابة رقم الهاتف.
  • إدخال الرقم القومي.
  • الحصول على بيانات الرقم السري.
  • اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين في التموين.

وهناك عدة شروط لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024:

  • يجب ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.
  •  يجب أن ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.
  • يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.
  • يجب ألا تسمح الوزارة بإضافة أكثر من طفلين لبطاقة الزوج والزوجة.

كما حددت وزارة التموين بعض الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقات التموين..

  •  أبناء زوجات الشهداء.
  • حاملو كارت الخدمات المتكاملة.
  • أصحاب معاش تكافل وكرامة.
  • مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.
  • أبناء الأسر البديلة، وذلك مع اشتراط أن تكون بطاقة التموين لهذه الفئات أقل من 4 أفراد.

كما يوجد بعض الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وهم كالآتي:

  •  صورة من بطاقة “الأب” وبطاقة التموين.
  • صورة من كارت معاش تكافل وكرامة، أو كارت معاش التكافل الاجتماعي.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد، للمواليد.
  • إقرار بيانات من مكتب التموين.
  •  في حالة أن يكون الوالد شهيدًا على الأم أن تحضر ورقة تثبت ذلك.
البطاقات التموينية 
طاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين التموين دعم مصر التمويني خطوات إضافة المواليد شروط اضافة المواليد خدمات التموين مكتب التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

موضوعات متعلقة

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

اثنان بحد أقصى.. شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين في شهر رمضان

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

عشرات الآلاف.. صحة غزة تنشر أرقام صادمة للشهداء في القطاع

200 جنيها شهريا حوافز تميز لهؤلاء الموظفين بأمر القانون

زوج أمام محكمة الأسرة بعد طرده من الشقة: شريكة حياتي طامعة في أموالي

هل يجوز للرجل الزواج من أخرى حال امتناع الأولى عنه.. الإفتاء ترد

أدعية شهر شوال المستحبة.. أدرك صيام الست من شوال

باكية على الهواء.. سيدة فلسطينية تشكر السيسي على دوره الإنساني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ضيف الشرف.. كل ما تريد معرفته عن معرض أبوظبى الدولى للكتاب

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ