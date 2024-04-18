مش محتاج تروح لمدام عفاف.. اعرف أسهل طريقة لتسجيل المواليد على بطاقة التموين| تفاصيل

يبحث المواطنون عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين، خاصة بعدما أعلنت وزارة التموين في وقت سابق أنه لم يتم فتح إضافة المواليد إلا لعدد من الفئات المستحقة.

البطاقات التموينية

خطوات إضافة المواليد

وقامت وزارة التموين بإطلاق مواقع إلكترونية لإضافة المواليد، وهي منصة مصر الرقمية وموقع دعم مصر التمويني، اللذان يستطيع الكثير من المواطنين من خلالهما إضافة الأبناء غير المقيدين تموينياً بطريقة سهلة.

وتوجد خطوات لإضافة المواليد على بطاقة التموين عن طريق موقع "دعم مصر التمويني"، وهي كالآتي:

الدخول على موقع دعم مصر التمويني من خلال هذ ا الرابط .

اضغط على أيقونة “سجل حساب جديد”.

كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

كتابة الاسم الأول للأم "الوالدة".

ضغط على " خدمات التموين ".

اضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين.

اضغط على خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

اكتب اسم الابن أو الابنة الذي ترغب في إضافته، ويكون الاسم رباعيا.

إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى تتم إضافة المواليد الجدد.

كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة، واختيار الصفة ضم الأبناء.

اضغط على أيقونة "إضافة".

البطاقات التموينية

شروط إضافة المواليد

ويتمكن المواطنون من إضافة المواليد على بطاقة التموين "منصة مصر الرقمية"، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط.

كتابة رقم الهاتف.

إدخال الرقم القومي .

الحصول على بيانات الرقم السري.

اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين في التموين.

وهناك عدة شروط لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024:

يجب ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

يجب أن ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

يجب ألا تسمح الوزارة بإضافة أكثر من طفلين لبطاقة الزوج والزوجة.

كما حددت وزارة التموين بعض الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقات التموين..

أبناء زوجات الشهداء.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

أصحاب معاش تكافل وكرامة.

مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

أبناء الأسر البديلة، وذلك مع اشتراط أن تكون بطاقة التموين لهذه الفئات أقل من 4 أفراد.

كما يوجد بعض الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وهم كالآتي:

صورة من بطاقة “الأب” وبطاقة التموين.

صورة من كارت معاش تكافل وكرامة، أو كارت معاش التكافل الاجتماعي.

صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد، للمواليد.

إقرار بيانات من مكتب التموين .

في حالة أن يكون الوالد شهيدًا على الأم أن تحضر ورقة تثبت ذلك.