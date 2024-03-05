حدث بطاقتك التموينية في أسرع وقت برقم الموبايل

يبحث الكثير من المواطنين أصحاب بطاقات التموين ومن يرغبون في إضافة مواليد جدد، عن خطوات تحديث بيانات البطاقة التموينية 2024م.



ويعد تحديث البطاقة التموينية أمرا إلزاميا على الأسر المستفيدة من الدعم التمويني قبل طلب أي خدمة على بطاقة التموين.



ويوضح صدى البلد خطوات تحديث بطاقة التموين 2024



تتيح وزارة التموين من خلال موقع دعم مصر، خدمة تحديث بطاقة التموين بتسجيل رقم الموبايل على البطاقة، من خلال عدة خطوات عبر تصفح الرابط الرسمي للموقع من خلال الخطوات التالية:

1 - فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي .

2 - كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما وموجود على البطاقة وبونات صرف الخبز.

3- تدوين رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.

4 - إذا كان رقم الموبايل مسجلا بالفعل في إحدى شركات الاتصالات يجرى التسجيل بنجاح.

5- إذا تم تسجيل رقم موبايل غير مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية لم تقبل عملية التسجيل حتى يسجل الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات.



شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

الاضافة بحد أقصى فردين

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه

إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة

المرأه المعيلة

الأرملة

أن يزيد عمر الابن المطلوب إضافته على بطاقة التموين، عن 4 سنوات.

ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد.