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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إضافة المواليد على بطاقة التموين

بطاقة التموين 2024
بطاقة التموين 2024

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنين، لمعرفة كيفية إضافة المواليد والتعديل على بطاقة التموين؛ لضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين و الاستفادة من اضافة المواليد علي بطاقة التموين .

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024

 

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

 

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

  1. أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي
  2. الاضافة بحد أقصى فردين
  3. الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه
  4.  انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 
  5.  إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 
  6. المرأه المعيلة 
  7. الأرملة
  8. أن يزيد عمر الابن المطلوب إضافته على بطاقة التموين، عن 4 سنوات.
  9. ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد.

إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين

  1. الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.
  2. الضغط على تسجيل حساب جديد.
  3. كتابة الرقم القومي للمواطن صاحب بطاقة التموين.
  4. تسجيل وكتابة اسم الوالدة لصاحب بطاقة التموين.
  5. الضغط على خدمات التموين، واختيار ما يحتاج إليه الشخص الراغب في إضافة المواليد على بطاقة التموين.
  6. اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين.
  7. كتابة الاسم الرباعى للابن أو الابنة.
  8. ثم تأتى خطوة كتابة الرقم القومي الخاص بـ الابن أو الابنة لاضافته على بطاقة التموين.
  9. كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة).
  10. اختيار صفة ضم أبناء.
  11. الضغط على كلمة إضافة
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024
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