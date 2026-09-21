قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو
حصر المباني غير المستغلة التابعة لوزارة التربية والتعليم ورفع كفاءتها
وزير الكهرباء بتابع خطة تأمين الشبكة ومواجهة زيادة الأحمال واستيعاب الطاقة المتجددة
إسرائيل تعترف.. أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية
رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة
أقوى رجلين في العالم وجها لوجه.. هل تصبح تايوان ثمن صفقة ترامب والرئيس الصيني ؟
السفير الياباني: خط الأنفاق الرابع سيكون محور تعاوننا مع مصر خلال السنوات المقبلة
محمد بن سلمان يطلق إكزوبوت.. أول سيارة من إنتاج سير السعودية
مؤتمر الإسكندرية يطرح 3 محاور لتعزيز الهوية الوطنية
خدمة الدين تلتهم 46% من الموازنة.. ومطالب برلمانية بزيادة المعاشات
الداخلية العراقية: تسجيل 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة
الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني يقسم الأراضي الفلسطينية ويعرقل حل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تخضير المحافظات.. وزيرة التنمية تفتتح حديقة "كوكب الشرق" بالمنصورة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية
حنان توفيق

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم حديقة "كوكب الشرق" بشارع الجيش بنطاق حي شرق المنصورة، لاستقبال الزوار من أهالي المحافظة وأسرهم.

كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية مرسى الأتوبيس النهري بالمنصورة بعد أعمال التطوير التي شهدها المرسي لتحقيق أكبر منفعة للمواطنين.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض واللواء طارق مرزوق  المسرح الروماني وحديقة مكتبة مصر العامة، والتي تعد منصة متكاملة لبناء الإنسان وتعزيز القيم، ومنارة للفن، وداعم حقيقي لاكتشاف المواهب وتنميتها بالمحافظة  .

جاء ذلك بحضور كل من اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ ود. سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والدكتور حسين مغربي نائب المحافظ وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا آيخهورست والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز المخلفات والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية
وممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن افتتاح حديقة "كوكب الشرق" بمدينة المنصورة يأتي في إطار توجه الدولة للتوسع في المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتوفير متنفسات حضارية وآمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتحسين جودة الحياة وزيادة نصيب المواطن من المساحات الخضراء.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبني مشروع «تخضير كل المحافظات» وتحويل المساحات غير المستغلة التي يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية والمظهر الحضاري للمدن .

وأوضحت د. منال عوض أن الحكومة تتابع تنفيذ هذه التكليفات بصورة مستمرة، لافتة إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، على ضرورة زيادة المساحات الخضراء بمختلف المحافظات، واستغلال أي مساحة خالية في أعمال التشجير، ووضع خطط تنفيذية تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق.

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن مشروع حديقة " كوكب الشرق"  يهدف إلى إضافة متنفس جديد للعائلات، وتقديم مساحة خضراء آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحديقة ستكون نقطة جذب جديدة تساهم في توفير بيئة ترفيهية عائلية لائقة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الحديقة تم تصميمها بشكل عصري يلبي كافة الاحتياجات، حيث تشمل منطقة أطفال مجهزة وآمنة تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب مساحات خضراء واسعة، وذلك في إطار خطة تطوير البنية التحتية الترفيهية، لتكون فضاءً حضاريًا يليق بأبناء الدقهلية.

وشدد المحافظ على ضرورة إجراء الصيانة الدورية لمرافق الحديقة ومختلف الحدائق، والحفاظ على الخدمات المقدمة، وصيانة المكتسبات، مع التأكيد على حسن وجودة التعامل مع المواطنين وأسرهم أثناء تواجدهم بالحدائق.

ومن جانبه أعرب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح حديقة «كوكب الشرق»، مؤكدًا أن الحدائق والمتنفسات العامة تمثل عنصرًا مهمًا في تحسين جودة الحياة، وتوفير مساحات ترفيهية تليق بالمواطنين، بما يتواكب مع جهود الدولة في تطوير المدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الخدمات المقدمة تطوير البنية التحتية بيئة ترفيهية عائلية لائقة المحافظات اجتماع مجلس المحافظين محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

توست بالحليب والزبدة

طريقة عمل توست بالحليب والزبدة.. أحلى من الجاهز

مخاطر الألعاب الإلكترونية

هل القلب يتحمل الإثارة؟.. تزايد المخاطر الصحية للألعاب الإلكترونية

حمدي الوزير

بعد خضوع ابنة حمدي الوزير لها.. ماهى بدائل عملية القلب المفتوح؟

بالصور

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد