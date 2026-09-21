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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل الموسم الشتوي.. تحركات مكثفة لـ«استصلاح الأراضي» لخدمة المزارعين وحماية الأرض

التعدى على الأراضي
التعدى على الأراضي
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي، خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية المستمرة والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين بكافة محافظات الجمهورية. 

وأكد الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، واستمرار التنسيق ضمن استعدادات الموسم الزراعي الجديد، لدعم المنتفعين في المناطق التابعة، لضمان تقديم الخدمات اللائقة لهم، وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى ان حملات حماية الأراضي والمتابعة المستمرة لمخالفات التعدي، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، قد أسفرت عن تنفيذ 52 حالة إزالة تعدي في المهد بمساحة إجمالية بلغت نحو 5,529 متراً مربعاً، بالإضافة إلى  بحث 79 نقطة متغير مكاني و38 كود متغير بنطاق مركز ومدينة الحمام (مراقبتي بنجر السكر ومطروح)، والرد عليها بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

واضاف أنه تم بالتنسيق مع مهندسي الري،الانتهاء من تطهير 18 مسقى فرعياً وخاصاً بطول إجمالي بلغ 24,400 متر، فضلا عن تطهير 13 مصرفاً بطول إجمالي بلغ 15,500 متر بمراقبات شمال البحيرة، الفيوم، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى متابعة تطهير المصرف الفاصل بين منتفعين مسقى 1/14 بجمعية الهدى والتقوى بمراقبة الانطلاق، كذلك المتابعة الميدانية الدورية لمناوبات الري بقرى 18 و19 بمراقبة بنجر السكر لضمان انتظام وصول المياه للمزارعين.

وأشار فوزي إلى تكثيف الأنشطة التوعية والإرشاد الزراعي لرفع إنتاجية المحاصيل الصيفية والتمهيد للموسم الشتوي، حيث تم عقد 15 ندوه إرشادية تناولت موضوعات شملت: الأساليب العلمية الحديثة لخدمة أشجار الليمون والموالح، زراعة البطاطس، تجهيز زراعات الفاصوليا والفول، النهوض بإنتاجية الفول الصويا، التسميد الأمثل للمحاصيل الصيفية، مكافحة آفت الذرة الشامية، وطرق الري الحديثة للأرز، فضلا عن تنظيم 20 يوماً حقلياً و25 جولة ميدانية بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية شملت زراعات الموالح (المانجو والطماطم) والباذنجان والفلفل.

وتابع أنه تم تنفيذ مرور ميداني للتوعية بنضج وحصاد المحاصيل الصيفية، وتطبيق الجني المحسن للقطن، والتجهيز لخدمة وزراعة المحاصيل الشتوية (بنجر السكر والفول البلدي)، بالإضافة إلى التوعية بالتخلص الآمن من قش الأرز.

وأشار رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إلى مواصلة الجمعيات الزراعية تقديم خدماتها اليومية والميدانية للمزارعين، ومتابعة الحصاد لمحصولي:  الأرز، الذرة، بالإضافة إلى مراجعة وتنقية الحيازات على منظومة "كارت الفلاح" للتأكد من خلوها من الحيازات الوهمية.

وقال إنه تم تنظيم زيارة للملحق الزراعي بالحكومة الهولندية بقرية "الإسراء والمعراج" لبحث تطوير زراعة الموالح التعاقدية بين شركتي "بومان" و"جاكور" الهولنديتين وجمعية الإسراء والمعراج بمراقبة الانطلاق، بالإضافة إلى إنهاء كافة طلبات برنامج "تكافل وكرامة" الواردة من الشؤون الاجتماعية خدمةً للأهالي بالقرى التابعة.

الزراعة وزارة الزراعة الموسم الشتوي

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