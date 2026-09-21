500 شركة محلية ودولية تبحث أحدث حلول الزراعة والإنتاج في معرض صحاري

تنطلق فعاليات النسخة الـ38 من معرض صحاري الدولي 2026 خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية ودولية، لعرض أحدث الحلول والتقنيات والخدمات المرتبطة بالزراعة والإنتاج.

ويجمع المعرض أطراف منظومة الإنتاج الزراعي، بما يشمل الشركات والمستثمرين والمزارعين ورواد الأعمال والمؤسسات المالية، في وقت تتزايد فيه أهمية توفير حلول تمويلية تساعد القطاع على التوسع ومواكبة التطورات التكنولوجية وارتفاع احتياجات الاستثمار.

وتشكل الخدمات المصرفية والتمويلية أحد محاور المعرض، خاصة مع احتياج الأنشطة الزراعية إلى منتجات تتناسب مع طبيعة دورة الإنتاج ومواسم الزراعة والحصاد، إلى جانب تمويل المحاصيل والمشروعات والشركات العاملة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع.

كما يوفر المعرض مساحة للتواصل بين المؤسسات المالية والشركات العاملة في الزراعة، والتعرف بصورة مباشرة على الاحتياجات التمويلية للمنتجين والمستثمرين، بما يفتح المجال أمام تطوير أدوات تمويل أكثر ارتباطًا باحتياجات السوق.

ويشارك البنك الزراعي في المعرض راعيًا بلاتينيًا، ويستعرض خلال مشاركته مجموعة من الخدمات المصرفية والحلول التمويلية الموجهة للمزارعين والشركات والأنشطة الإنتاجية، بما في ذلك تمويل المحاصيل الزراعية.