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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر عسكري سوري : هناك مفاوضات جارية مع تركيا

سوريا
سوريا

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصدر عسكري سوري أن هناك مفاوضات جارية مع تركيا بخصوص منطقة شرق الفرات، تتضمن وجودها العسكري، و"تنشيط اتفاقية أضنة".


وذكرت  الوكالة نقلا عن المفاوض الرائد حيدرة جواد، أن "أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكري التركي، ومناطق سيطرة كل من "قسد"، (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي (بقيادة واشنطن).

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وأضاف : إضافة إلى تنشيط اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كم داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي".

وأشار  جواد الي أن هناك تقدما في المفاوضات ونأمل أن نتوصل إلى حل لهذه الأزمة. 

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