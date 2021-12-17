فتاة تهزم إعاقتها البصرية باحتراف التصوير الفوتوغرافي.. فيديو

قد التحدي

استطاعت مصورة مصرية تعاني من إعاقة بصرية من إثبات أن الإعاقة ليست حاجزا أمام تحقيق الأحلام، حيث تقوم إسراء يوسف بالتقاط صور مميزة في الإسكندرية من خلال اللمس والصوت.

وتسعى إسراء للدخول إلى مجال الإعلام من خلال اجتياز دروس التصوير، كما تأمل أن يساهم تجولها في الإسكندرية في منحها خبرة كافية للعمل في هذا المجال.

وقالت إسراء في حديثها لقناة "الغد"، إن حبها للإعلام والتصوير كان دافعا لتحقيق حلمها، مشيرة إلى أنها استطاعت التدريب وأخذ العديد من الكورسات الخاصة بالعمل التصويري.

قد التحدي

وأوضحت أنها استطاعت تحقيق حلمها عن طريقة مبادرة "قد التحدي"، مشددة على حبها للعمل واكتساب العديد من العلاقات من خلال عملها واحترافها العمل التصويري الفوتوغرافي.