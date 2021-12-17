حصاد 2021 بالسعودية .. مشروعات عملاقة يطلقها ولي العهد و2022 بداية جني الثمار

تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من اكبر وأهم دول المنطقة العربية لذا فإن الإهتمام لما وقع فيها خلال العام 2021 أمر ضروري حيث نرصد خلال التقرير اتالي ابرز الأحداث التي مرت بها المملكة خلال الاشهر المنصرفة من العام 2021.

البداية مع شهر يناير والذي شهد العديد من الأحداث الهامة ولكن نرصد منها القمة الخليجية 41 والتي سُميت بقمة السلطان قابوس والشيخ صباح و التي عقدت في 5 يناير 2021 في محافظة العلا في المملكة العربية السعودية حيث شهدت إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر، ووقع عليه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، خلال القمة الخليجية الـ41 على بيان العلا. وفُتِحت بموجب الاتفاق كل من الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء يوم الاثنين 4 يناير 2021 بناء على اقتراح أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



كما شهد الشهر ايضا إطلاق مشروع ذا لاين هو مشروع سعودي لمدينة خالية من الكربون مخطط لبنائها في نيومحيث يبلغ عدد سكان المدينة مليون نسمة ويبلغ طولها 170 كيلومترًا (105 أميال) وتحافظ على 95٪ من الطبيعة داخل نيوم، بدون سيارات، وشوارع معدومة، وانبعاثات كربونية معدومة. المشروع أحد مشاريع شركة نيوم في شمال غرب المملكة العربية السعودية بجانب إطلاق رؤية الرياض إحدى مشاريع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جعل المدينة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم في عام 2030.

كما تضمن الشهر الثاني من العام 2021 " فبراير " كذلك أحداثا عدة لعل ابرزها قرار مجلس الوزراء إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 ابريل 2021 م، على أن تحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محلها ، بالإضافة الي قرار إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه و مركز حكومي سعودي، تأسس في 3 فبراير 2021.

بينما شهر مارس زخر بالعديد من الأحداث ومنها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في 22 مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.



وكذا من اهم الأحداث التي شهدها شهر مارس ، إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مبادرتي السعودية الخضراء والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية وذلك من خلال زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعف، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.



بينما المباردة الثانية هي الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف الي تهدف المساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي من خلال رفع الغطاء النباتي في دول الشرق الأوسط، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية وذلك من خلال زراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، ضمن برنامج يهدف لزراعة 50 مليار شجرة بالتعاون مابين السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منطقة الشرق الأوسط.

فيما تضمن شهرابريل أحداث كثيرة لعل اهمها افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود وهي عبارة عن مزرعة تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات علي مساحة 6 كيلومترات مربعة حيث يعد أول مشروع ضمن سلسلة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة التي جرى إطلاقها في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة المُندرج تحت رؤية السعودية 2030، والذي يهدف لتحقيق خطة ومستهدفات الرؤية السعودية للطاقة المتجددة بإنتاج 58.7 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 حيث بدأ العمل في المزرعة التي تصل تكلفتها نحو 320 مليون دولار في نوفمبر 2018،حيث تم ربطه بشبكة الوطنية للكهرباء ويضم المشروع 1.2 مليون لوح شمسي، تولد طاقة كهربائية تكفي لسد حاجة 45 ألف وحدة سكنية، وبقدرة على خفض أكثر من 500 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.

وشهر مايو شهد دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو.

وكذا شهر يونيو اشتمل علي الكثير من الأحداث الهامة منها تدشين جدة سوبر دوم في مدينة جدة، وهي أكبر قبة بلا أعمدة في العالم حيث تقع على طريق المدينة المنورة غرب مدينة الملك عبد الله الرياضية و دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر قبة بلا أعمدة في العالم، وتبلغ المساحة الداخلية للقبة 34 ألف متر مربع، وبارتفاع 46 متراً، وقطرها 210 أمتار، وتتسع لـ5,200 موقف سيارات.

وخُصِصَت جدة سوبر دوم لاستضافة المعارض والفعاليات والمؤتمرات العالمية والمحلية في 18 يونيو، استضافت القبة أول حدث، حيث كان حدثًا غنائيًا بحضور عمرو دياب و في 25 يونيو، أقيم حفل غنائي بحضور محمد حماقي.

كما يُعد تسجيل منطقة حمى الثقافية كسادس موقع تراث عالمي في السعودية ابرز الأحداث التي وقعت في شهر يوليو من العام 2021 والتي تُعتبر موقع تراث عالمي تقع في منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية حيث تتضمن المنطقة أكثر من 34 موقعًا يزخر بالنقوش الصخرية والآبار على امتداد أحد أقدم طرق القوافل التي كانت تعبر من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها.



وتمتدّ منطقة الفن الصخري الثقافي في حِمى على مساحة 557 كم2، وتضمّ 550 لوحة فن صخري تحوي مئات الآلاف من النقوش والرسوم الصخرية التي تصوِّر الصيد والحيوانات والنباتات وأساليب الحياة لثقافة امتدت على 7 آلاف عام دون انقطاع، وتعدّ واحدةً من أكبر مجمعات الفن الصخري في العالم



كما وقعت العديد من الاحداث في شهر اغسطس ومنها ، لعل ابرزها إدراج شركة التنمية الغذائية على سوق الأسهم السعودي.



وشهر سبتمبر هو الأخر شهد احداث كثيرة منها إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التحقيق حيث تولي منصب مدير الأمن العام في السعودية منذ 27 ديسمبر 2018 وكذا شغل سابقا منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة وفي 7 سبتمبر 2021 صدر أمر ملكي بإنهاء خدمته بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وذلك لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدة جرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، بمشاركة 18 شخصًا من منسوبي القطاعين العام والخاص.



كما تم إدراج محمية جزر فرسان ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) التابع لليونسكو، لتكون بذلك أول موقع سعودي يُدرج في البرنامج وذلك في الخامس عشر من سبتمبر من العام 2021

وشهد شهر اكتوبر كذلك إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع " THE RIG "

السياحي في منطقة الخليج العربي والذي يقع على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع والذي يهدف الي لتعزيز جهود السعودية في الحفاظ على البيئة من خلال المحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها، كما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي. ومن المتوقع أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي.

بينما شهر نوفمبر تضمن أحداثا لعل اهمها ، اعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تعد أول مدينة غير ربحية في العالم، والتي ستحتضن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات، وكذلك معهد ومعرض للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهد لفنون الطهي بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل، وستعمل المدينة أيضاً على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم.



كما اعلن ايضا ولي العهد السعودي في الشهر ذاته إطلاق مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" التي تعد أكبر تجمع صناعي في العالم والتي تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، ومن المتوقع أن تبدأ استقبال رواد التصنيع والمستثمرين وأصحاب الأعمال في بداية عام 2022.



كما شهد شهر ديسمبر ايضا ،إطلاق مبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني.