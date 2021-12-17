انخفاض شديد في دراجات الحرارة بـ مطروح

توقف الأمطار واستمرار تكاثر السحب فى مطروح

تشهد محافظة مطروح، اليوم الجمعة، انخفاضا شديدا في دراجات الحرارة مع توقف سقوط الأمطار واستمرار تكاثر السحب .



ومن المتوقع أن تشهد المحافظة سقوط أمطار على معظم مدن المحافظة خاصة مع تكاثر السحب وتوقعات الأرصاد الجوية بوجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

كانت محافظة مطروح قد شهدت أمس الخميس وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة على مدن المحافظة الغربية براني والنجيلة و متوسطة على مدينة مرسي مطروح.

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلي عمل غرفه العمليات المنعقدة علي مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين .

