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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها من أحمد أبو هشيمة.. بهذه الطريقة

ياسمين صبري وابو
ياسمين صبري وابو هشيمة

احتفلت الفنانة ياسمين صبري، بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث شاركت متابعيها صورة من الاحتفال.

 

ونشرت ياسمين صبري عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لتورتة وضعت عليها الحرف الأول من اسمها هي وزوجها.

ياسمين صبري تعقب علي طلاق شيرين :

 

ونفت الفنانة  ياسمين صبرى ، توقف مسلسلها الرمضانى القادم مؤكدة أنه جارى وضع اللمسات النهائية له بالاضافة لتجهيزها فيلم سينمائى .

 

وعقبت ياسمين صبرى على أزمة طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر لقائها ببرنامج " MBC  تريندنج " قائلة " ليه أعلق على أزمة شيرين دى حياتها الخاصة وليه عاملين نفسنا حكام يعنى كل واحد يشوف حياته " .

 

وأكدت ياسمين صبرى ، أن شيرين عبد الوهاب صوت فنى جميل وصوت مصر معقبة " شيرين دى حبيبتنا وفى قلبنا وهى عارفة احنا قد ايه بنحبها " .

ياسمين صبري ضمن مسابقة أجمل 100 وجه فى العالم 2021

 

أعلن  الحساب الرسمي لمسابقة "" tccandler " عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، عن أختيار الفنانة ياسمين صبري ،  لتكون ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم التى سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالى.

وكانت نشرت الفنانة ياسمين صبري عدة صور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ، خلال مشاركتها فى مهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى  . 

وكانت قد أجرت الفنانة ياسمين صبري، لقاء مفتوحاً مع جمهورها عبر تطبيق انستجرام، من خلال فقرة أسئلة فتحتها لمُعجبيها لتجيب عنها عبر خاصية «ستوري» .

وردت الفنانة ياسمين صبري، على سؤال من أسئلة الجمهور وهو «كيف وصلتي؟ »، لتكشف أنها لم تصل بعد، وتعتمد على الإيمان بالنفس.

وتبعها سؤال آخر، «أخدتي من الحياة كل اللي انتي محتاجاه»، لتجيب ياسمين صبري بحمد الله على كل شيء وتؤكد أنها تبحث دائمًا على أفضل نسخة من نفسها، وأكدت في رد آخر أنها تحب نفسها وتبحث عن الأفضل لها دائمًا لأنها تستحق ذلك. 

 

وقدّمت ياسمين صبري آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

 

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان 2019 بـ مسلسل "حكايتى".

يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا.

ياسمين صبري احمد ابو هشيمة رجل الاعمال احمد ابو هشيمة ستورى انستجرام بعيد زواجها

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