كونتي : محمد صلاح خطير ومن أفضل اللاعبين في العالم

أثنى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، على أداء محمد صلاح جناح ليفربول، وذلك قبل المباراة التي ستجمع الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ويواجه فريق ليفربول نظيره توتنهام، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول:" أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.. رأينا أنه يسجل أو يصنع تمريرات حاسمة.. إنه لاعب حاسم للغاية خلال المباريات ، في كل مرة يحصل فيها على الكرة يكون خطيرًا."

وزاد:" لقد تحسن كثيرًا ، أتذكره عندما لعب في إيطاليا، الآن هو تطور بطريقة لا تصدق، الآن أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وفي كل مباراة يكون حاسمًا للغاية."

وأردف:"نحن جاهزون لمباراة يوم الأحد ، وهي مباراة مهمة ضد فريق جيد ومدهش حقًا.. مع الصعوبة التي نواجهها ، نحن جاهزون للعب هذه المباراة."

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا.