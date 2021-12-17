عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"فايزر" تعلن مفاجأة صادمة: وباء كورونا باق حتى عام 2024

فايزر تعلن مفاجأة
فايزر تعلن مفاجأة صادمة بشأن وباء كورونا

قالت شركة فايزر الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها تتوقع بقاء وباء كورونا "كوفيد-19" حتى عام 2024، مشيرة إلى أن تأثير لقاحها المضاد لكورونا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2- 4 سنوات حقق استجابة مناعية أضعف من المتوقع.

 

وأوضحت فايزر، أنها تختبر دورة من 3 جرعات من لقاح كورونا لجميع الفئات العمرية الأقل من 16 عاما، بما في ذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنتين و4 سنوات.

 

وأشارت إلى أنها لا تتوقع أن يؤدي التأخير في التجارب إلى تغيير خطط تقديم إذن الاستخدام الطارئ للقاح بالنسبة للأطفال في الربع الثاني من عام 2022.

 

بدوره، قال مايكل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في شركة فايزر، إن البيانات المتاحة تؤكد فعالية الجرعات المعززة وأن اللقاح يعمل بشكل أفضل كنظام أساسي مكون من 3 جرعات، وفقا لوكالة "رويترز".

قطر تعلن تسجيل أول 4 إصابات بمتحور أوميكرون

المراكز الأمريكية: إصابات بالتهاب عضلة القلب بين أطفال تلقوا لقاح فايزر

وتعمل شركة "فايزر" على تطوير نسخة من لقاحها مصممة لمكافحة متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، وتوقع المسؤولون بدء التجارب السريرية للقاح الجديد في يناير.

في سياق آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك أدلة تشير إلى أن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة ويتفوق على متغير دلتا في بعض البلدان.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، المسؤول الفني عن مكافحة كورونا بمنظمة الصحة العالمية إن  تلك المعلومات مبدئية وأنه مازال هناك حاجة للإجابة عن مزيد من التساؤلات حتى الآن، مؤكدة أن ما رصدته المنظمة أن متغير أوميكرون ينمو بسرعة في البلدان.

وأشارت إلى أن هناك بعض الدراسات الجارية التي تجري مقارنات بين متغيري أوميكرون ودلتا.

وأوضحت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من عدم الحصول على النتائج النهائية حتى هذه اللحظة، إلا أن بعض الدراسات في بريطانيا درست مدى القابلية والسرعة لانتقال العدوى من الشخص لباقي أفراد أسرته المخالطين له، وتبين أن معدلات انتشار العدوى وانتقالها من المصاب إلى المخالطين من أفراد الأسرة أعلى بالمقارنة مع العدوى بمتغير دلتا.

فايزر كورونا اوميكرون متحور كورونا شركة فايزر لقاح كورونا

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحذر : أوميكرون ينتشر وينقل العدوى بوتيرة أسرع من دلتا

المراكز الأمريكية: إصابات بالتهاب عضلة القلب بين أطفال تلقوا لقاح فايزر

ترشيحاتنا

رئيسة تنزانيا تضع حجر الأساس للمدينة الصناعية المصرية في كيجامبوني

هل تجميد البويضات حرام؟.. وكيل الأوقاف السابق يجيب

الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة.. غدا

كيف نتاجر مع الله في زيادة العمر .. فيديو

جماهير الأهلي تستقبل الفريق بمطار الدوحة استعدادا للرجاء المغربي

"فايزر" تعلن مفاجأة صادمة: وباء كورونا باق حتى عام 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على هذه المحافظات خلال ساعات

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

نوة الفيضة الصغرى.. أمطار غزيرة تضرب الاسكندرية

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

"عمور" نجم الجزائر السابق: فوجئت بما فعله منتخب مصر أمام تونس .. ولا أتخيل مونديال 2022 بدون صلاح |حوار

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

شاهد... نيكول سابا تتألق في أضخم سهرات القاهرة الجديدة قبيل رأس السنة

دمار هائل بسبب إعصار راي بالفلبين .. وتشريد عشرات الآلاف |شاهد

كواليس أقوى حفلات تامر حسني بالمنارة.. لافتات بمطالب خاصة.. والرد على هواتف المعجبين| صور

فيديو

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

"سنتين نحب بعض"| أول لقاء بين فاطمة عيد وزوجها بقسم الشرطة

ما عملتش حاجة خارجة| فاطمة عيد: لم يعترضني أحد والأغاني يتوارثها الأجداد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ