"فايزر" تعلن مفاجأة صادمة: وباء كورونا باق حتى عام 2024

قالت شركة فايزر الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها تتوقع بقاء وباء كورونا "كوفيد-19" حتى عام 2024، مشيرة إلى أن تأثير لقاحها المضاد لكورونا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2- 4 سنوات حقق استجابة مناعية أضعف من المتوقع.

وأوضحت فايزر، أنها تختبر دورة من 3 جرعات من لقاح كورونا لجميع الفئات العمرية الأقل من 16 عاما، بما في ذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنتين و4 سنوات.

وأشارت إلى أنها لا تتوقع أن يؤدي التأخير في التجارب إلى تغيير خطط تقديم إذن الاستخدام الطارئ للقاح بالنسبة للأطفال في الربع الثاني من عام 2022.

بدوره، قال مايكل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في شركة فايزر، إن البيانات المتاحة تؤكد فعالية الجرعات المعززة وأن اللقاح يعمل بشكل أفضل كنظام أساسي مكون من 3 جرعات، وفقا لوكالة "رويترز".

وتعمل شركة "فايزر" على تطوير نسخة من لقاحها مصممة لمكافحة متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، وتوقع المسؤولون بدء التجارب السريرية للقاح الجديد في يناير.

في سياق آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك أدلة تشير إلى أن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة ويتفوق على متغير دلتا في بعض البلدان.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، المسؤول الفني عن مكافحة كورونا بمنظمة الصحة العالمية إن تلك المعلومات مبدئية وأنه مازال هناك حاجة للإجابة عن مزيد من التساؤلات حتى الآن، مؤكدة أن ما رصدته المنظمة أن متغير أوميكرون ينمو بسرعة في البلدان.

وأشارت إلى أن هناك بعض الدراسات الجارية التي تجري مقارنات بين متغيري أوميكرون ودلتا.

وأوضحت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من عدم الحصول على النتائج النهائية حتى هذه اللحظة، إلا أن بعض الدراسات في بريطانيا درست مدى القابلية والسرعة لانتقال العدوى من الشخص لباقي أفراد أسرته المخالطين له، وتبين أن معدلات انتشار العدوى وانتقالها من المصاب إلى المخالطين من أفراد الأسرة أعلى بالمقارنة مع العدوى بمتغير دلتا.