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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف شاومي المنتظر Xiaomi 12

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 12

تعتزم شركة شاومي، إطلاق إصدارين من سلسلة Xiaomi 12، بنتوءات عادية للكاميرا الخلفية بينما سيحصل طراز Ultra على نتوء بارز مغطى بالعديد من الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى.

ووفقا لموقع "gsmarena" التقني، رصدت التفاصيل الرئيسية لتصميم هاتف شاومي Xiaomi 12، ضمن صور ثلاثية الأبعاد تم تصميمها حاسوبيا، تم نشرها بواسطة حسابات التسريبات الشهيرة OnLeaks و Zoutons.

 

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تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12


وتظهر الصور ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12، ترتيبا قياسيا لإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية إلى جانب فلاش LED مزدوج، حيث تزعم التسريبات أن نتوء الكاميرا هذا سيكون له طلاء خاص، وسيأتي الهاتف مزودا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12

 

وكشفت التسريبات أن هاتف شاومي Xiaomi 12، سيأتي بشاشة بقياس 6.2 بوصة، تتميز بدقة 1080 بيكسل+، ذات حواف منحنية من كلا الجانبين.

هاتف شاومي Xiaomi 12

وقد تم اعتماد هاتف Xiaomi 12 القادم من شاومي، بتقنية شحن سريع بقدرة 67 وات، ومن المتوقع أن يحتوي على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير، بينما أشارت التسريبات السابقة أن الهاتف الرائد سيأتي ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، وتقنية شحن خارقة بقدرة 100 وات، ولكن سيحصل إصدار الـ Pro على هذه الإمكانيات.

هاتف شاومي Xiaomi 12


وأكدت التقارير السابقة، على أن شاومي ستزود سلسلة Xiaomi 12 بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، تشير التوقعات إلى أن الإصدار الرئيسي بتشكيلة الهواتف الرائدة سينطلق مقابل سعر 920 دولار (أي ما يعادل 14 ألف و400 جنيه مصري).
 

هاتف شاومي Xiaomi 12
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