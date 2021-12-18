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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول مباريات اليوم السبت 18-12-2021 أبرزها مصر مع قطر بكأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر

تقام اليوم السبت 18 - 12 - 2021 العديد من المباريات البارزة فى مختلف دوريات العالم إلى جانب مباراة مصر وقطر والجزائر مع تونس في  كأس العرب.


وجاءت مباريات اليوم السبت 18 - 12 - 2021 على النحو التالي:

 

كأس العرب


مصر مع قطر فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا على قناة beIN Sports HD 1


تونس مع الجزائر فى تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1


الدوري الإنجليزي

 

أستون فيلا مع بيرنلي فى تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium


ليدز يونايتد مع ارسنال فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium


الدوري الإسباني

 

رايو فاليكانو مع ديبورتيفو ألافيس فى تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 3


ريال سوسييداد مع فياريال فى تمام الساعة الخامسة مساء والربع مساء على قناة beIN Sports HD 3


برشلونة مع إلتشي فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3


إشبيلية مع أتلتيكو مدريد فى تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3

 

الدوري الإيطالي


أتلانتا مع روما فى تمام الساعة الرابعة عصرا

 

بولونيا مع يوفنتوس فى تمام الساعة السابعة مساء

 

كالياري مع أودينيزي فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء

 

الدوري الألماني

 

جرويتر فورت مع أوجسبورج فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

بوخوم مع يونيون برلين فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

هوفنهايم مع بوروسيا مونشنجلادباخ فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

آينتراخت فرانكفورت مع ماينز 05 فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا


لايبزيج مع أرمينيا بيليفيلد فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

هيرتا برلين مع بوروسيا دورتموند فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء


الدوري التركي

 

قاسم باشا مع سيفاس سبور فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

 

طرابزون سبور مع هاتاي سبور فى تمام الساعة الثالثة عصرا


قونيا سبور مع أنطاليا سبور فى تمام الساعة الثالثة عصرا

 

جالاتا سراي مع استنبول باشاك شهير فى تمام الساعة السادسة مساء

 

ألانيا سبور مع  أضنة ديمرسبور فى تمام الساعة السادسة مساء

 

الدوري الألماني الدوري الايطالي الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي كأس العرب جدول مباريات اليوم جدول مباريات اليوم السبت

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