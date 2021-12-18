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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصطفى ألهم : الإسراع في إنجاز مشروع ربط شرق الأقصر بغربها ..صور

محافظ الاقصر مع وزير
محافظ الاقصر مع وزير النقل

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بمطار الأقصر الدولي  اليوم السبت  وقيادات الوزارة.


وبحث المحافظ مع الوزير اخر المستجدات بمشروعات الطرق والنقل بالمحافظة ، وخطط انشاء المحاور المرورية وتطوير الطرق لتسهيل حركة النقل والسير بالمحافظة .

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كما ناقش المحافظ مع الوزير ما تم تنفيذه في مشروع محور شمال الأقصر لربط شرق الأقصر بغربها وما سيتم تنفيذه بهدف الاسراع في انجاز العمل بالمشروع الذي سيعمل علي تسهيل حركة السير والمرور من شرق الي غرب الأقصر والعكس في وقت قصير.

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الأقصر وزير النقل محافظ الأقصر المحاور كامل الوزير مشروعات الطرق مطار الاقصر الدولى تطوير الطرق مهندس كامل الوزير

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