نسبة التنفيذ 68%..وزير النقل يتفقد مشروع ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل ، و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أعمال تنفيذ ازدواج وتطوير ورفع كفاءة طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقي .

رافقهما خلال الجولة ، حازم عمر نائب المحافظ ، و اللواء حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة ، وكل من النائب محمد طايع ، والنائب جمال محمد احمد ، والنائب أشرف أبو الفضل ، والنائب مصطفى محمود مصطفى ، والنائبة حنان عبدالمنعم عوض أعضاء مجلس النواب ، والنائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ .

قال وزير النقل أن مشروع الإزدواج بطول 108 كم ، وعرض اجمالى ٢٣ مترا بواقع ١١.٥ متر " ٣ حارات مرورية " لكل اتجاه ، بتكلفة مالية تصل إلى ٩١٣ مليون جنيه ، و تم تقسيم المشروع إلى ٥ قطاعات هى" القطاع الأول بطول ٣٦ كم ، القطاع الثانى بطول ٣٦ كم ، القطاع الثالث بطول ١٨ كم ، القطاع الرابع بطول ١٢ كم، القطاع الخامس بطول ٦ كم ".

و أوضح وزير النقل ، بأن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع بلغت ٦٨٪؜ ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه فى ٣٠ يوليو المقبل، لافتاً إلى أن المشروع يشمل إنشاء اتجاه جديد للطريق بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم وإعادة رصفه بإستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة FDR و CIR .

و شدد وزير النقل، على ضرورة العمل على مدار الساعة و تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة ، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال، و هو ما يتم تنفيذه حاليا، حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد.

وقال الداودى ، إن محافظة قنا شهدت خلال الآونة الأخيرة طفرة كبير على صعيد التنمية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الطرق والكبارى ، حيث تم الإنتهاء من مشروع إزدواج طريق قنا - سوهاج الصحراوى الغربى ، ومشروع إزدواج طريق قنا - سوهاج الصحراوى الشرقى ، كما يجرى العمل بمشروع إزدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الغربى.

و أكد محافظ قنا ، أن هذه المشروعات بمثابة شرايين للتنمية ، فكل طريق جديد يجذب معه مشروعات خدمية وإنتاجية تتيح فرص عمل جديدة .

ازدواج طريق قنا-الأقصر الصحراوى الشرقى

ازدواج طريق قنا-الأقصر الصحراوى الشرقى

ازدواج طريق قنا-الأقصر الصحراوى الشرقى

ازدواج طريق قنا-الأقصر الصحراوى الشرقى

ازدواج طريق قنا-الأقصر الصحراوى الشرقى

ازدواج طريق قنا-الأقصر الصحراوى الشرقى

ازدواج طريق قنا-الأقصر الصحراوى الشرقى

ازدواج طريق قنا-الأقصر الصحراوى الشرقى

ازدواج طريق قنا-الأقصر الصحراوى الشرقى