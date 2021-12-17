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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب صلاة الجمعة..

نقلة نوعية في الطرق.. محافظ قنا يتفقد محور الشهيد الرائد باسم فكري.. صور

محور الشهيد باسم
محور الشهيد باسم فكرى بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، جولة ميدانية لمحور الشهيد الرائد باسم فكرى، عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية كوم سخين بمركز قوص.


جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بالمنطقة الثامنة بقنا، والنائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب و شاذلي البرنس، نائب رئيس مدينة قوص.

 

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و قال محافظ قنا ، إن محور قوص نقاده ، يعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامة التي ستحقق إضافة كبيرة و نقلة نوعية فى كل المجالات خاصة فى مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل مما يدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة.

 

و أوضح محافظ قنا ، إلى أن المحور يربط بين مدينتىّ قوص ونقادة بدءاً من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول ١٩ كيلومترا وعرض ٢١ مترا بواقع ٢ حارة مرورية لكل اتجاه بعرض ٧.٢ متر، ويضم المحور ٣٠ عملاً صناعياً لحل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف منها ١٥ كوبرى بإجمالى أطوال ٢٢٧٠ مترا  و١٥ نفقا  بإجمالى أطوال ٤٦٠ مترا بتكلفة مالية بلغت ١.٥ مليار جنيه.

 

وأضاف محافظ قنا ، بأن للمحور أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة تتمثل فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربى.

 

و أشار محافظ قنا ، كما أن المحور يساهم فى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية و التي تقوم بنقل المواطنين و بضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

 

محور الشهيد باسم فكرى بقنا 
تفقد محور الشهيد باسم فكرى بقنا 
محور الشهيد باسم فكرى بقنا 
تفقد محور الشهيد باسم فكرى بقنا 
محور الشهيد باسم فكرى بقنا 
محور الشهيد باسم فكرى بقنا 
محور الشهيد باسم فكرى بقنا 
تفقد محور الشهيد باسم فكرى بقنا 

 

قنا محور الشهيد قوص نقاده المشروعات القومية

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