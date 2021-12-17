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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تابع الأسعار.. محافظ قنا بشوارع قوص لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

جولة ميدانية بمركز
جولة ميدانية بمركز قوص

أجرى اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية بشوارع مدينة قوص، لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة  والنائب أشرف أبوالفضل عضو مجلس النواب ، و شاذلي البرنس نائب رئيس مدينة قوص.

 

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ووجه محافظ قنا ، بتطهير ترعة المخزن التابعة لقرية الحراجية بمركز قوص، و ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها ، من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

 

وأعطي محافظ قنا ، تعليمات برفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة المخزن، موجهاً الجهات التنفيذية بضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول وتوزيع صناديق القمامة فى المناطق ذات الكثافة السكانية ، مناشداً المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.


وأجرى محافظ قنا ، حواراً مفتوحاً مع المواطنين سألهم خلاله حول مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات، كما استمع للشكاوى التى قدمها المواطنون ووعدهم بدراستها و بحث الحلول الممكنة والمناسبة مع المختصين و الإستجابة لها حال عدم مخالفتها للقانون.

 

كما تابع محافظ قنا، أسعار البقالة والمخبوزات المعروضة للمستهلك ، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين.

 

جولة ميدانية بمركز قوص
جولة ميدانية بمركز قوص
جولة ميدانية بمركز قوص
جولة ميدانية بمركز قوص
جولة ميدانية بمركز قوص
جولة ميدانية بمركز قوص
جولة ميدانية بمركز قوص
جولة ميدانية بمركز قوص

 

قنا قوص المواطنين جولة ميدانية النظافة الخدمات

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