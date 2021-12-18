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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع ختام كأس العرب...

"فيفا" يبحث اعتماد "العربية" كلغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيفا
فيفا

يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذي يشهد ختام منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021 التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). 

 

وتقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في (الفيفا).

 

يأتي هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطول كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة.

 

ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حالياً، أربع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.

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