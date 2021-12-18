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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس العرب.. 25 دقيقة| مبولحي يتألق أمام السيلتي.. والجزائر تهدر هدفا محققا

منتخب الجزائر وتونس
منتخب الجزائر وتونس

سيطر التعادل السلبي، على مجريات الـ25 دقيقة بين منتخب الجزائر ونظيره التونسي، في المباراة التي تجمع المنتخبين على “استاد البيت” ضمن نهائي كأس العرب. 

وبدأت المباراة، سريعة من الطرفين وكانت تونس صاحبة المبادرة في تهديد الجزائر عبر تسديدة من نعيم السيلتي تصدى لها رايس مبولحي بنجاح.

وردت الجزائر سريعا بكرة خطيرة بعدما انفرد مزياني بحارس المرمي لكنه سددها بجانب القائم بغرابة.

ثم استحوذ منتخب الجزائر على الكرة حاليا، لكن دون كرة خطيرة.

تشكيل منتخب تونس

حراسة المرمى: معز حسن.
الدفاع: محمد دراجر، منتصر الطالبي، بلال العيفة، محمد أمين بن حميدة.
الوسط: غيلان الشعلالي، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري.
وفي الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري.

تشكيل منتخب الجزائر

في حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.
الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، جمال بن العمري، عبدالقادر بدران.
الوسط: حسام الدين مرزيق، سفيان بن دبكة.
وسط الهجوم: ياسين إبراهيمي، يوسف بلايلي، طيب مزياني.
وفي الهجوم: بغداد بونجاح.

منتخب الجزائر منتخب تونس كأس العرب رايس مبولحي تشكيل منتخب تونس

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نهائي كأس العرب.. 25 دقيقة| مبولحي يتألق أمام السيلتي.. والجزائر تهدر هدفا محققا

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