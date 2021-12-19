بمشاركة فرق استعراضية.. تفاصيل حفل محمد رمضان في "إكسبو 2020 دبي"

أحيا الفنان محمد رمضان حفلا أمس في "إكسبو 2020 دبي"، بحضور جمهور كبير تجمّع في مسرح اليوبيل، لم يتوقف عن التفاعل مع جميع اغنيات واستعراض الحفل الذي شاركه فيها الفرق الاستعراضية، شاكراً دولة الإمارات وإدارة معرض معرض إكسبو 2020 دبي على التنظيم والاهتمام الكبير الذي يقدمه المعرض أمام العالم أجمع، مثنياً على جميع تفاصيل التنظيم والاعداد للياسري للإنتاج الفني، متمنياً إستمرار التقدم والازدهار للإمارات قيادة وشعب ومقيمين من جميع الجاليات العربية والأجنبية.

وتنقل محمد رمضان بين مجموعة من أغنياته التي حققت نجاحاً وانتشاراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي، وسط صيحات وتفاعل الجمهور الذين يحفظون جميع أغنياته ويرددونها معه دون توقف على مدار حفله كاملاً، ليسجل ذكرى رائعة له شخصياً ولجميع من حضر الحفل الضخم.



وكان قد تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم شديد، ولكن هذه المرة بسبب أغنيته الجديدة عن الثانوية العامة.

وتقول كلمات الأغنية: "كنت فاكرها سيجارة عادية .. لكن طلعت سيجارة فيا.. ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وانا عندي بكرة امتحان ثانوية.. عملوها فيا.. ضحكوا عليا.. ودماغي فجأة لفت بيا.. كان نفسي انجح في الثانوية.. أمي هتجيبلي عربية.. لو جبت تمانين في المية".

تظاهرات بعد الحفل

وكان العشرات تظاهرزا في بغداد، احتجاجا على حفل محمد رمضان الذي أقيم في العاصمة العراقية بغداد.

وكان هناك رفض وهجوم من قبل المتظاهرين الشباب العراقيين لما يقدمه محمد رمضان، واعترضوا على السماح له بإقامة حفل في بغداد، ورفعوا شعارات تندد بحفل محمد رمضان ووصفوه بـ الفسق والمجون.

لم يتوقف الشباب العراقيون على نقد محمد رمضان وحفلاته، لكن انتقد المتظاهرون مسئولي الحفل الذين نظموه وكل الذين سمحوا بإقامة حفل محمد رمضان في العراق.