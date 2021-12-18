كان نفسي أنجح في الثانوية.. محمد رمضان يتعرض لهجوم شديد بعد أغنيته الجديدة

تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم شديد، ولكن هذه المرة بسبب أغنيته الجديدة عن الثانوية العامة.

وتقول كلمات الأغنية: "كنت فاكرها سيجارة عادية .. لكن طلعت سيجارة فيا.. ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وانا عندي بكرة امتحان ثانوية.. عملوها فيا.. ضحكوا عليا.. ودماغي فجأة لفت بيا.. كان نفسي انجح في الثانوية.. أمي هتجيبلي عربية.. لو جبت تمانين في المية".

تظاهرات بعد الحفل

وكان العشرات تظاهرزا في بغداد، احتجاجا على حفل محمد رمضان الذي أقيم في العاصمة العراقية بغداد.

وكان هناك رفض وهجوم من قبل المتظاهرين الشباب العراقيين لما يقدمه محمد رمضان، واعترضوا على السماح له بإقامة حفل في بغداد، ورفعوا شعارات تندد بحفل محمد رمضان ووصفوه بـ الفسق والمجون.

لم يتوقف الشباب العراقيون على نقد محمد رمضان وحفلاته، لكن انتقد المتظاهرون مسئولي الحفل الذين نظموه وكل الذين سمحوا بإقامة حفل محمد رمضان في العراق، كما حملوا حكومة مصطفى الكاظمي مسئولية ذلك.