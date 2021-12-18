محمد رمضان ينشر صورة جديدة قبل حفله بـ إكسبو دبي .. الليلة

نشر الفنان محمد رمضان، صور جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قبل انطلاق حفله اليوم ضمن فعاليات "إكسبو دبي 2020"



ويستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفلا غنائيا، اليوم، ضمن فعاليات "إكسبو دبي 2020" على مسرح "اليوبيل"، وهو مجاني لجميع حاملي تذاكر الدخول إلى معرض "إكسبو 2020".



وقدم محمد رمضان خلال الفترة الأخيرة مجموعة كبيرة من الحفلات الناجحة في الوطن العربي، بالرغم من وقف تصاريح حفلاته من قبل نقابة المهن الموسيقية، وفقا لتصريحات الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.



وقدم محمد رمضان آخر حفلاته في العراق، يوم 10 ديسمبر الجاري بالعاصمة بغداد، ومن قبلها أحيا حفلا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، نوفمبر الماضي، وجاء الحفل" كامل العدد".

وروج محمد رمضان لأغنية جديدة بعنوان "الثانوية العامة"، تمهيداً لطرحها خلال الأيام المقبلة، عبر قناته الرسمية على" يوتيوب"



IMG_٢٠٢١١٢١٨_١٨٤٦٢١

https://www.instagram.com/tv/CXoRMt2oXcg/?utm_medium=copy_link