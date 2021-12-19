نادي قطر يخرج عن صمته.. ويكشف كواليس فسخ عقد بلايلي

كشف فيصل الشعيبي الرئيس التنفيذي لنادي قطر القطري، كواليس فسخ عقد لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وكان نادي قطر القطري قد أصدر بيانا مفاجئا، أعلن خلاله فسخ عقد بلايلي بالتراضي بين الطرفين.

وقال شعيبي في تصريحات نقلتها صحيفة “النهار الجديد” الجزائرية: "بلايلي طلب زيادة بالراتب والنادي ليس له القدرة على ذلك”.

وأوضح: “بلايلي طلب الانتقال إلى نادي آخر بداية الموسم لكن العرض لم يرق لتطلعات نادي قطر”.

وتابع: “والد بلايلي اجتمع بنا وقال إن بلايلي تلقى عرضاً للاحتراف في أوروبا.. وهذه الفرصة لن تتكرر وطلب منا الدعم”.

كما كشف فيصل الشعيبي، أن نادي قطر جلس في مفاوضات وتوصل إلى حل لفسخ عقد بلايلي، بعد أن قدم اللاعب مبلغاً من المال وتنازل عن بعض من المستحقات.

ووجد نادي قطر، حسب ما صرحه الرئيس التنفيدي، أن صيغة فسخ العقد جيدة للنادي ولبلايلي، مشيرًا إلى اللاعب لديه مشكلة مع ناديه السابق الأهلي السعودي الذي لم يتجه إلى الفيفا احتراماً لنادي قطر”.

وأضاف: "هناك مبلغ مالي يجب على بلايلي أن يدفعه للنادي الأهلي السعودي وللآن المشكلة لم تحل بعد”.

وساهم بلايلي في تتويج الجزائر ببطولة كأس العرب فيفا 2021، للمرة الأولى في تاريخها، بعد الفوز على تونس بهدفين دون رد، في النهائي الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب "البيت" بقطر.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يتوج فيها المنتخب الجزائري بلقب البطولة، فيما توج المنتخب التونسي باللقب من قبل في نسخة 1963.