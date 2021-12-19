لو بتاكل كتير فى الشتا.. أسهل وصفة لحرق الدهون

قال الدكتور خالد الغزالى استشارى تغذية، إن الكورس العلاجى الذى ينصح به لمريض السمنة يشمل تقديم كل الأكلات بنسب قليلة من الدهون والنشويات وكميات قليلة من السعرات الحرارية.



وحذر خالد الغزالي ، خلال استضافته ببرنامج سفرة و طبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد، من تناول كبسولات الرجيم دون شرب الماء مشيرا إلى أنه لا يجب تناول علاج أو كبسولات للتخسيس بدون شرب مياه .



وأكد خالد الغزالى، أن الرمان من الوجبات الصحية المفيدة للغاية صحيا، لافتا إلى ضرورة البعد عن المشروبات الغازية واستبدالها بالمياه والعصائر الطبيعية والبعد عن تناول المقليات والبطاطس المحمرة لأضرارها فى زيادة الوزن .

وتابع خالد الغزالى، أن هناك اعتقاد خاطئ يتعلق بضرورة تناول كميات كبيرة من الطعام فى فصل الشتاء والنوم بعد ذلك مباشرة كنوع من التغلب على الشعور بالبرودة، لكن في هذا الفصل من المفترض أن يحدث العكس وحرق كميات كبيرة من الدهون .