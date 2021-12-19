نائب محافظ الإسكندرية تتفقد الوحدات الصحية بقرى أبيس

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية، صباح اليوم والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان علي مستوي الجمهورية، وتستمر علي مدار أربعة أيام وتستهدف تقوية مناعة أطفالنا من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.

ووجه المحافظ ، مسئولي مديرية الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية ، بمتابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومى والوقوف على نسب تحقيق المستهدف ، وإزالة أى معوقات بشكل فورى، مؤكداً علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم وإزالة أي معوقات لتحقيق المستهدف من الحملة.

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من جانبها؛ تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، الوحدات الصحية بقرى أبيس بنطاق حي شرق، وذلك للاطمئنان على بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، واستفسرت من رواد الوحدات على مدي التسهيلات المقدمة لهم.



وأكدت عازر علي أهمية تلك الحملات التي تأتي في إطار رؤية الدولة وحرصها علي توفير التطعيمات اللازمة بالمجان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم، وذلك طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وحثت المواطنين للمشاركة معاً جنباً إلي جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والأباء لأعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال، وخاصة في القري والأماكن النائية.

جدير بالذكر أن التطعيم يقدم مجاناً للأطفال المصريين وغير المصريين، وتتم الحملة من خلال فرق ثابتة بجميع المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية وأماكن التجمعات، وكذلك فرق متحركة تجوب المنازل، وفرق متحركة في جميع دور رياض الأطفال.



ومن أسباب تأجيل التطعيم هم الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وإرتفاع شديد في درجة الحرارة (يؤجل التطعيم لحين زوال الأعراض).



ومرض شلل الأطفال هو مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات، ويصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى. وينتقل الفيروس من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة مثل المياه الملوثة أو الطعام.