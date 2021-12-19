عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار طبي: كريم بينكي يقي من علامات تقدم السن.. فيديو

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن كريم بينكي يحتوي على العديد من الفيتامينات، ويقي من علامات التقدم في السن، خاصة في فصل الشتاء، مشيرًة إلى أن الكثير من الفتيات يعتقدن بأن الشتاء لا يؤثر على البشرة، وهذا خاطيء تمامًا، لأن نسبة الجفاف تزيد بصورة كبيرة في هذه الفصل.

 

وتابعت دينا أبو السعود، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن وقف استخدام كريمات ترطيب في فصل الشتاء يؤدي إلى اصفرار الوجه، لأن فصل الشتاء يؤدي إلى الانقباض في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى جفاف الوجه، وأحيانًا يكون لون الجلد أزرق.

 

وأضافت أن كريم بينكي يقي من الجفاف الذي يحدث في فصل الشتاء، كما أنه ينشط الدورة الدموية، موضحة أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي المضاد للأكسدة، ويقضي على ظهور التجاعيد بصورة كبيرة.

 


بالفيديو.. مستشار طبي: كريم بينكي يعزز ويطول من فاعلية حقن الفيلر والبوتكس

 

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن كريم بينكي يعزز ويطول من فاعلية حقن الفيلر والبوتكس، معقبة: "بدل ما تعمل حقن كل ست شهور، ممكن تحقن كل سنة"

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مخزون الكولاجين يقل من البشرة بعد عمر الـ25 عامًا، مشيرة إلى أن كريم بينكي يحفز البشرة من خلال احتوائه على فيتامين سي على إنتاج الكولاجين، وبالتالي يحفز على نضارة البشرة.

ولفتت إلى أن كريم بينكي لا يستخدم للبشرة فقط، ولكن في اليدين والركبة والأطراف، لأن الدورة الدموية تنقبض خلال فصل الشتاء.  
 

 

 

 

صدى البلد فصل الشتاء فيتامين سي دينا رامز الأوعية الدموية الدورة الدموية

ترشيحاتنا

الصحة:زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الأجهزة الطبية بالتعاون مع الشركات الوطنية

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

مشروع قرار إسرائيلي بمنع السفر إلى أمريكا وتركيا والمغرب و5 دول أوروبية

عملوا من المعجون لبن مجفف وصدروه للخارج|لماذا تصدر منايفة من مركز تلا مؤشرات البحث؟

أمطار غزيرة.. استمرار تعطيل الدراسة في كفر الشيخ غداً بسبب الطقس السيئ

مؤتمر جامعة الأزهر للمناخ: التعليم أقوى سلاح لتحقيق التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تحذيرات عاجلة.. عاصفة رعدية تضرب البلاد خلال ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي.. حكم وموعد المباراة والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

فنانون نجوا من الموت خلال 2021.. تعرف عليهم| فيديو

الجو متقلب .. تعطيل الدراسة وتحذيرات من العواصف الرعدية والصقيع

عايزاه يفرح.. سيدة تشعل السوشيال ميديا وتبحث عن عروسة لزوجها.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ