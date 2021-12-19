مستشار طبي: كريم بينكي يقي من علامات تقدم السن.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن كريم بينكي يحتوي على العديد من الفيتامينات، ويقي من علامات التقدم في السن، خاصة في فصل الشتاء، مشيرًة إلى أن الكثير من الفتيات يعتقدن بأن الشتاء لا يؤثر على البشرة، وهذا خاطيء تمامًا، لأن نسبة الجفاف تزيد بصورة كبيرة في هذه الفصل.

وتابعت دينا أبو السعود، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن وقف استخدام كريمات ترطيب في فصل الشتاء يؤدي إلى اصفرار الوجه، لأن فصل الشتاء يؤدي إلى الانقباض في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى جفاف الوجه، وأحيانًا يكون لون الجلد أزرق.

وأضافت أن كريم بينكي يقي من الجفاف الذي يحدث في فصل الشتاء، كما أنه ينشط الدورة الدموية، موضحة أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي المضاد للأكسدة، ويقضي على ظهور التجاعيد بصورة كبيرة.



بالفيديو.. مستشار طبي: كريم بينكي يعزز ويطول من فاعلية حقن الفيلر والبوتكس

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن كريم بينكي يعزز ويطول من فاعلية حقن الفيلر والبوتكس، معقبة: "بدل ما تعمل حقن كل ست شهور، ممكن تحقن كل سنة"

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مخزون الكولاجين يقل من البشرة بعد عمر الـ25 عامًا، مشيرة إلى أن كريم بينكي يحفز البشرة من خلال احتوائه على فيتامين سي على إنتاج الكولاجين، وبالتالي يحفز على نضارة البشرة.

ولفتت إلى أن كريم بينكي لا يستخدم للبشرة فقط، ولكن في اليدين والركبة والأطراف، لأن الدورة الدموية تنقبض خلال فصل الشتاء.

