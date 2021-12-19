الدولية للطاقة الذرية: زودياك يساعدنا في الكشف المبكر عن الأمراض حيوانية المصدر

أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروس بمبادرة العمل المتكامل للأمراض حيوانية المصدر "زودياك"، مؤكداً أنها أحد الجوانب الجيدة للعلم النووي.



وتابع في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “مبادرة زودياك هي إحدي الجوانب الجيدة للعلوم والتكنولوجيا النووية، من خلال تطبيقات يمكننا أن نحدد مبكرا مسببات الأمراض، وعملنا علي ذلك خلال كوفيد”.

وأكد أن هذا الجهد سيتواصل خلال الفترة القادمة حتى نتجنب ما صنعته جائحة كورونا، قائلا: "سنعمل علي الكشف المبكر عن مسببات الأمراض حيوانية المنشأ، والتي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان ، كما كان الحال مع السارس والايبولا والفيروسات الأخرى والآن كوفيد".

وأطلق أطلق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)، رافائيل ماريانو غروسي، مبادرةً في يونيو 2020 لتعزيز التأهُّب العالمي للجوائح التي قد تظهر مستقبلاً مثل كوفيد-19. ويستند المشروع، المسمى اختصاراً "زودياك" (ZODIAC)، إلى خبرات الوكالة في مساعدة البلدان على استخدام التقنيات النووية وتلك المشتقة من المجال النووي للكشف السريع عن المسببات المسؤولة عن الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، بما في ذلك الأمراض التي تنتقل إلى البشر. وتفتك هذه الأمراض الحيوانية بزهاء 2.7 مليون شخص كل عام.

وسيقوم مشروع العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المصدر (زودياك)، التابع للوكالة، بإنشاء شبكة عالمية لمساعدة المختبرات الوطنية على رصد الأمراض الحيوانية والأمراض الحيوانية المصدر، مثل كوفيد-19، والإيبولا، وإنفلونزا الطيور، وزيكا.

ويعتمد زودياك على القدرات التقنية والعلمية والمخبرية التي تحظى بها الوكالة وشركاؤها، وعلى الآليات المتوفرة لدى الوكالة في إيصال المعدات والدراية بسرعة إلى البلدان.