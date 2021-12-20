ضبط مصنع في المنوفية ينتج الجبن من دهان الحوائط.. الصحة تُعلق

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم ضبط مصنع في المنوفية ينتج الجبن من دهان الحوائط، منوهاً أنه تم ضبط أكثر من 35 طن من الجبن الفاسدة، سواء كان مُصنع أو جاري تصنيعه.

وأضاف فيصل جودة في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أن الجبن كان عليها علامات عفونة وروائح كريهة منبعثة منها، مشيراً إلى أنه تم أخذ منها العينات اللازمة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن من ضمن المضبوطات، كان هناك 5 شكائر من مواد البناء ودهان الحائط، معقباً: "مقدرش أقول إنهم بيصنعوا الجبنة من مواد البناء ديه، إلا بعد ظهور نتائج التحاليل للعينات التي تم ضبطها".

ونوه فيصل جودة أن هذه الوقعة في إطار حرص إدارة الأغذية والعمل الدؤوب لفريق الطب الوقائي بالمنوفية، على ضبط سوق الطعام المصري لأهالي المحافظة، معلقاً: "غش المصنوعات ده أمر وارد جداً مع شخص معندوش ضمير".