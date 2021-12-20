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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

راوية راشد: قدمت أول برنامج توك شو في مصر وهو "شاهد عيان".. فيديو

الإعلامية راوية راشد
الإعلامية راوية راشد

قالت الإعلامية راوية راشد، إنها قامت بعمل أول برنامج توك شو في مصر وهو "شاهد عيان"، مشيرة إلى أن أحمد منصور ظهر في قناة الجزيرة، في ذلك التوقيت، وكان يستضيف رجال الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس السادات، معقبة: "قناة الجزيرة دائماً بتاخد الضيف في متاهات وفقاً لأهدافها .. وده من الأخطاء الكبيرة في القناة وفي أي قناة تليفزيونية".

وأضافت راوية راشد خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، قائلة: "كنا في اجتماع مع وزير الإعلام وقتها الأستاذ صفوت الشريف، وقالنا معقولة احنا معندناش برنامج يقف أمام أحمد منصور .. فأنا رديت وقولت أنا عندي فكرة برنامج كذه وكذه .. وراح قالي حلو اعمليه".

وتابعت الإعلامية: "بالفعل بدأت وعملت برنامج شاهد عيان، وكنت من أوائل الناس اللي استضافت السيدة جيهان السادات، والسيدة هدى عبد الناصر .. واستضافت رجال وقتها كانت مشهورة جداً مثل أمين هويدي، وسامي شرف كان مدير مكتب الرئيس عبد الناصر".

وعقبت راوية راشد قائلة: "قالولي وقتها بعد حلقة أمين هويدي، إن لو أي إعلامية تانية كانت من كثر الخضة رمت نفسها من الشباك .. إزاي انتي قاعدة تهاجميه وتتكلمي معاه كده ومش همك".

وواصلت الإعلامية: “الحقيقة أن الشخصيات ديه كان لازم الناس تشوفها وتسمع وجهة نظرها خاصة بعد مهاجمتهم”

الإعلامية راوية راشد شاهد عيان برنامج توك شو قناة الجزيرة الرئيس جمال عبد الناصر صفوت الشريف

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