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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة الطقس في مطروح

تساقط ثلوج وأمطار غزيرة في مطروح .. شاهد

ثلوج برانى
ثلوج برانى

شهدت مدينة براني غرب مطروح، في الساعات الاولي من صباح  اليوم الاثنين،  تساقط ثلوج والتى غطت مناطق عديدة بمدينة برانى بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة.

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تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية


كما شهدت مدن مرسي مطروح والنجيلة والساحل الشمالي سقوط أمطار غزيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

و أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارىء تحسبا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلي عمل غرفه العمليات المنعقدة علي مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين. 
 
كان  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد قرر تعطيل الدراسة ( طلاب ومعلمين ) اليوم الاثنين 20 ديسمبر ولليوم الثانى على التوالى بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الارصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كما أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، عن تعطيل الدراسة للطلاب ايضا  ، بجميع كليات الجامعة مع استمرارها أون لاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات.


واضاف أن ذلك يأتى نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.


كانت الأرصاد الجوية قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي سواحلنا الشمالية وشمال الدلتا مع تساقط حبات البرد وامطار متوسط الشدة لغزيرة علي اماكن كثيرة من جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد عند الفيوم وفرصة بني سويف جيده وامطار غزيرة متوقعة. 
كما تنخفض درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة من يوم الأحد والاثنين وحتي صباح يوم الثلاثاء.

ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
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