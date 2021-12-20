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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

17 يناير نظر دعوى ضد رشوان توفيق فى بطلان قسمة شاليه راس سدر

أرشيفية
أرشيفية

قضت الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة ، تأجيل دعوى ايه رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق، و شقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لجلسة 17 يناير للإعلان.


وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتريات - تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

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17 يناير نظر دعوى ضد رشوان توفيق فى بطلان قسمة شاليهات راس سدر أحفاد رشوان توفيق محكمة جنوب القاهرة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

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