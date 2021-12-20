التحالف العربي يقضي على 300 إرهابي في 29 عملية استهداف في مأرب والجوف

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عن تنفيذ 29 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لشبكة "العربية"، أكد التحالف تدمير 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 300 عنصرا في مأرب.

وكان التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

وقال التحالف إن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين، والعملية في صنعاء دمرت مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة.

وأضاف التحالف العربي في بيان: " دمرنا ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بمديرية بني الحارث".

وتابع: " اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

نجح تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في استنزاف ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات المشتعلة خصوصاً محافظة مأرب، واعترف الانقلابيون، أمس الأحد، بمقتل نحو من 40 ألف مسلح خلال العام الحالي بينهم 9 آلاف قتيل من محافظة ذمار وحدها.

وذكر المشرف الحوثي في ذمار فاضل الشرقي المكنى بـ«أبو عقيل» في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أن ميليشياته احتفلت أمس، السبت، في جامعة ذمار بما تسميه «يوم الشهيد» وعرضت صورا لنحو 9 آلاف قتيل، بحسب صحيفة “عكاظ”.