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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطقس في مصر .. وصول درجة الحرارة لتحت الصفر بهذه المناطق الليلة |فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن درجة الحرارة العظمى سجلت اليوم 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضاف “القياتي”، خلال لقاء متلفز على القناة "الأولى"، الليلة سنشهد درجات حرارة منخفضة أكثر من ليلة أمس، ومن المتوقع أن تسجل 7 درجات مئوية ودرجة تحت الصفر على مناطق سانت كاترين وسيناء.

وقال عضو الهيئة العامة لـ الأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس منذ مساء أمس، الأحد، إلى جانب نشاط للرياح ملحوظ؛ أدى إلى إثارة الأتربة والرمال خلال ساعات النهار، وهو ما رصدته الأقمار الصناعية بهيئة الأرصاد الجوية.

وأكد أنه بدءًا من صباح اليوم انحسرت فرصة سقوط الأمطار ونسبة السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، واستمرت غزيرة رعدية على السواحل الشمالية.

واختتم بأن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة أدى إلى تساقط غزير في الأمطار صباح اليوم، والتي وصلت لشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

الأرصاد الجوية الطقس امطار حرارة منخفضة سانت كاترين

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