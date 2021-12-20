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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بينهم مصريين.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة البردة للشعر العربي 2021

صدى البلد

أعلنت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، أسماء الفائزين فى الدورة السادسة عشرة من جائزة البردة فى ست فئات مختلفة، وشملت الفئات الشعر الكلاسيكى والشعر النبطى والخط التقليدى والخط الحديث والزخرفة والتصميم التيبوغرافي، وأُعلن عن الفائزين فى أمسية فنية احتفت بالفنون الإسلامية بمركز دبى للمعارض فى إكسبو 2020 دبي.

وحصلت هبة الفقي، وضياء سيد الكيلانى من مصر على المركزين الأول والثانى على التوالى عن فئة الشعر الكلاسيكي، فيما فاز بالمركزين الثالث والرابع لميس الرحبى وبهيجة عبد الله إدلبى على التوالى من سوريا. 

حضر حفل توزيع الجوائز الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، إلى جانب نورة بنت محمد الكعبى وزيرة الثقافة والشباب بالإمارات، حيث تم تكريم الفائزين الثلاثين والتقاط الصور التذكارية معهم. 

وشكرت نورة بنت محمد الكعبي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بالإمارات، على الدعم المستمر والمتواصل لجائزة البردة منذ إطلاقها عام 2004 حتى أصبحت من أهم الجوائز العالمية التى تعنى بالفنون الإسلامى وتستشرف مستقبلها، وتشهد زيادة سنوية فى عدد الطلبات التى تتلقاها بما يعكس تقدير المبدعين فى مجالات الفنون الإسلامية المختلفة من حول العالم.

وقالت: "وزارة الثقافة والشباب تسعى لأن تكون الجائزة، ومنذ تأسيسها، جسراً للتواصل الفنى والثقافى المُلهم بين الشعوب، من أجل صُنع مُستقبل مُشرق، عبر التعريف بالحضارة والثقافة والفنون الإسلامية الأصيلة على مدى التاريخ"

وحصلت هبة الفقي، وضياء سيد الكيلانى من مصر على المركزين الأول والثانى على التوالى عن فئة الشعر الكلاسيكي، فيما فاز بالمركزين الثالث والرابع لميس الرحبى وبهيجة عبد الله إدلبى على التوالى من سوريا.

كما فاز بالمركز الأول عن فئة الشعر النبطى عبدالعزيز بن حمد محمد العميرى من سلطنة عُمان، وتلاه من الأردن محمد حمدان العنزة، فيما حصل على المركز الثالث على القرنى من السعودية، والمركز الرابع مزنى ربيع البريكى من عُمان.وفاز بالمركز الأول عن فئة فن الخط التقليدى محمد جابر أبو العلا من مصر، وتلته مريم نوروزى خليلانى من تركيا، فيما فاز نعمان تيسير رجب من سوريا، وأحمد على نمازى ريحانلو من إيران، ومحفوظ ذو النون من العراق، بالمراكز الثالثة والرابعة والخامسة على التوالى عن ذات الفئة.

وعن فئة الخط الحديث توزعت الجوائز الأربع على ميسا جواد دواجى بالمركز الأول من إيران، وضياء محسن الجزائرى من كندا بالجائزة الثانية، وقد مُنحت الجائزتان الثالثة والرابعة إلى باباك محمد على حجازى ومسعود أصغر محبى فر من إيران على التوالي.

جائزة البردة الامارات العربيه المتحده الشعر الكلاسيكي الشعر النبطي إكسبو دبي 2020

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